«Трепча 89» — первый клуб из Косово, который сыграет в еврокубках
«Трепча 89» станет первым клубом из Косово, который сыграет в Лиге чемпионов.
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В конце июня команда, получившая лицензию УЕФА, сыграет в первом раунде квалификации самого престижного клубного турнира.
Жеребьевка состоится 19 июня, а потенциальными соперниками «Трепча 89″ являются “Нью-Сейнтс” (Уэльс), “Линфилд” (Северная Ирландия» и «Викингур» (Фарерские острова).
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