Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29778775/
17 мая 2017, 22:38 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Трепча 89» — первый клуб из Косово, который сыграет в еврокубках

«Трепча 89» станет первым клубом из Косово, который сыграет в Лиге чемпионов.

<span class=error>Трепча</span> 89 станет первым клубом из <span class=error>Косово</span> который сыграет в Лиге чемпионов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В конце июня команда, получившая лицензию УЕФА, сыграет в первом раунде квалификации самого престижного клубного турнира.

Жеребьевка состоится 19 июня, а потенциальными соперниками «Трепча 89″ являются “Нью-Сейнтс” (Уэльс), “Линфилд” (Северная Ирландия» и «Викингур» (Фарерские острова).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Страшная травма игрока "Спартака". Подробности

В сборной России они не нужны - их не взяли на Кубок конфедераций

Самый нелепый гол чемпионата мира