Кубки за победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут вручаться на поле

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Капитаны команд-победителей получат трофеи из рук президента УЕФА на газонах «Френдс Арены» (Лига Европы, 24 мая), арены «Кардифф Сити» (Лига чемпионов среди женщин, 1 июня) и «Национального стадиона» в Кардиффе (Лига чемпионов, 3 июня). Для этих целей на аренах будут оборудованы специальные сцены, монтирование которых займёт менее пяти минут.

«Поле — это сцена для футболистов, и только оно годится как место, где должны отмечаться их достижения. Смысл также и в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы отдать должное путём вручения трофея и медалей на игровом поле.

Игроки также получат возможность отпраздновать победу на поле с партнёрами с видом на болельщиков и без паузы на поднятие по ступеням. Более того, у всех зрителей будет идеальная видимость момента поднятия трофея, какое бы место на стадионе они ни занимали, — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

Вручение трофеев на футбольном поле станет отныне стандартной процедурой для всех турниров УЕФА на уровне клубов и сборных.