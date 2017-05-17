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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29774425/
17 мая 2017, 15:53 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Кубки за победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут вручаться на поле

Согласно решению президента УЕФА Александера Чеферина, кубки за победу в мужской и женской Лиге чемпионов, а также в Лиге Европы в этом году будут вручаться на футбольном поле.

Согласно решению президента <span class=error>УЕФА</span> <span class=error>Александера</span> <span class=error>Чеферина</span> кубки за победу в мужской и женской Лиге чемпионов а также в Лиге Европы в этом году будут вручаться на футбольном поле. Увеличить
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Капитаны команд-победителей получат трофеи из рук президента УЕФА на газонах «Френдс Арены» (Лига Европы, 24 мая), арены «Кардифф Сити» (Лига чемпионов среди женщин, 1 июня) и «Национального стадиона» в Кардиффе (Лига чемпионов, 3 июня). Для этих целей на аренах будут оборудованы специальные сцены, монтирование которых займёт менее пяти минут.

«Поле — это сцена для футболистов, и только оно годится как место, где должны отмечаться их достижения. Смысл также и в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы отдать должное путём вручения трофея и медалей на игровом поле.

Игроки также получат возможность отпраздновать победу на поле с партнёрами с видом на болельщиков и без паузы на поднятие по ступеням. Более того, у всех зрителей будет идеальная видимость момента поднятия трофея, какое бы место на стадионе они ни занимали, — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

Вручение трофеев на футбольном поле станет отныне стандартной процедурой для всех турниров УЕФА на уровне клубов и сборных.
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