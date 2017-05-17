Кубки за победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут вручаться на поле
Согласно решению президента УЕФА Александера Чеферина, кубки за победу в мужской и женской Лиге чемпионов, а также в Лиге Европы в этом году будут вручаться на футбольном поле.
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«Поле — это сцена для футболистов, и только оно годится как место, где должны отмечаться их достижения. Смысл также и в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы отдать должное путём вручения трофея и медалей на игровом поле.
Игроки также получат возможность отпраздновать победу на поле с партнёрами с видом на болельщиков и без паузы на поднятие по ступеням. Более того, у всех зрителей будет идеальная видимость момента поднятия трофея, какое бы место на стадионе они ни занимали, — цитирует Чеферина
Вручение трофеев на футбольном поле станет отныне стандартной процедурой для всех турниров УЕФА на уровне клубов и сборных.
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