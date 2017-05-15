Бэйл надеется сыграть в финале Лиги чемпионов благодаря специальной диете

Как сообщает Mirror, травмированный валлийский футболист надеется и на специальную диету: Бэйл питается шесть раз в день.

Главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан на днях отметил, что лечение Бэйла продвигается соответствующими темпами, однако делать прогнозы пока рано.

Бэйл получил повреждение ноги 23 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3).

Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.