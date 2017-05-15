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Рейтинг «Ниццы» — низкий (16, 833), поэтому в квалификации провансальцы будут среди не сеяных команд, а в случае выхода в групповой этап — в четвертой корзине. Это означает, что «орлы» — среди потенциальных соперников украинских команд.

В частности, уместно говорить о квалификации. «Динамо» в третьем раунде будет сеяным, «Ницца» — не сеянной, поэтому существует вероятность их встречи. Однако есть вариант, при котором «орлы» уйдут от участия в третьем квалификационном раунде. Это в случае, если «Аякс» выиграет финал текущей Лиги Европы и автоматически пройдет в групповой этап следующей Лиги чемпионов. Тогда стартовая позиция «Ниццы» переместится с третьего раунда квалификации на плей-офф. «Динамо», кстати, претендует на посев и в нем, поэтому вероятность встречи этих команд сохранится.

«Ницца» в самый престижный клубный турнир Европы вышла впервые в своей новейшей истории. Команда четыре раза становилась чемпионом Франции, но в последний раз это произошло в далеком 1959-м году. В сезоне 2012/13 «орлы» финишировали четвертыми, прервав долгое еврокубковое затишье. «Ницца» вышла на международную арену впервые за пятнадцать лет. В сезоне 2015/16 было повторение результата. На этот раз четвертое место гарантировало «Ницце» групповой этап Лиги Европы.

Максимальным достижением «Ниццы» в еврокубках является четвертьфинал Кубка европейских чемпионов сезонов 1956/57 и 1959/60. В новейшей же истории «Ницца» не преодолевала тот этап еврокубка, из которого стартовала — раунд плей-офф квалификации Лиги Европы (2013/14) и групповой этап Лиги Европы (2016/17).

Нынешняя «Ницца» — это сплав опыта и молодости. Самыми известными игроками «орлов» являются немец Данте, итальянец Марио Балотелли, марокканец Юнес Беланда. Среди французов выделяются молодые и способные Вилан Сиприен, Аласан Плеа, Венсан Козьелло.

Конечно, получить такого соперника в квалификации Лиги чемпионов из корзины не сеяных — насмешка судьбы. Поэтому желать «Динамо» встречи с «Ниццей» не надо.