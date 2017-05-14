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«СЭ» рассказывает о том, как сложились судьбы футболистов, которые приняли участие в том самом матче против «Рейнджерс» и добыли первый еврокубок в истории петербургского клуба.

Вячеслав МАЛАФЕЕВ.

Голкипер провел всю карьеру в «Зените». После успеха в Кубке УЕФА Малафеев съездил на два Euro, причем в 2012 году был основным вратарем сборной, отыграл еще 7 сезонов в петербургском клубе и завершил карьеру летом 2016-го. В послужном списке Малафеева значится только одна команда. Сейчас он занимается бизнесом, владеет агентством по продаже недвижимости.

Александр АНЮКОВ.

Несколько месяцев спустя правый защитник здорово проявил себя на Euro-2008, но уходить из «Зенита» в европейский клуб не стал. Анюков до сих пор выступает за петербургскую команду и некоторое время даже был ее капитаном. Сейчас — игрок ротации.

Ивица КРИЖАНАЦ.

Хорват отыграл в «Зените» еще два сезона, стал чемпионом России в составе команды Лучано Спаллетти и уехал на родину. Некоторое время Крижанац играл за «Сплит», потом был техническим директором этого клуба, но в мае 2015-го покинул этот пост из-за разногласий с руководством. Несколько дней назад участвовал в выборах на пост вице-мэра городка Омиш.

Роман ШИРОКОВ.

В том розыгрыше Кубка УЕФА чаще всего выходил на позиции центрального защитника. В финале также сыграл в обороне. А потом раскрылся как один из лучших диспетчеров в российском футболе. Покинул «Зенит» в начале 2014 года из-за конфликта со Спаллетти. Выступал за «Краснодар» и «Спартак». Завершил карьеру в ЦСКА летом 2016 года. Сейчас — председатель Общероссийского профсоюза футболистов.

Радек ШИРЛ.

Играл в «Зените» до прихода Спаллетти. Итальянский тренер в 2010 году решил расстаться с Ширлом — и контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. «Петровский» тепло проводил одного из своих любимцев. Ширл вернулся в Чехию. Сейчас вместе с бывшими игроками «Зенита» Камилом Чонтофальски и Мареком Кинцлом выступает за любительский клуб «Збружаны 1953».

Анатолий ТИМОЩУК.

Летом 2009 года перешел в «Баварию» и в составе мюнхенцев выиграл главный еврокубок — Лигу чемпионов. Летом 2013-го вернулся в «Зенит», отыграл за сине-бело-голубых два сезона, а потом отправился завершать карьеру в казахстанский «Кайрат». Сейчас работает помощником Мирчи Луческу в петербургском клубе.

Константин ЗЫРЯНОВ.

По-прежнему является игроком «Зенита». Правда, играет в фарм-клубе — «Зените-2», помогает Владиславу Радимову работать с молодежью. Зырянову 39 лет, но заканчивать он, похоже, не собирается.

Игорь ДЕНИСОВ.

В последние годы заслужил славу самого конфликтного игрока российского футбола. После грандиозной ссоры с Лучано Спаллетти, случившейся сразу после прихода в «Зенит» Халка и Витселя, на некоторое время был выведен из состава. Потом вернулся, но летом 2013-го ушел в «Анжи». Там, по слухам, конфликтовал с Самюэлем Это’О. В «Динамо» ссорился со Станиславом Черчесовым. Сейчас выступает за «Локомотив» и с лета начнет действовать его полноценный контракт с железнодорожниками.

Виктор ФАЙЗУЛИН.

До сих пор в «Зените», но из-за серьезной травмы в последний раз появлялся на поле в сентябре 2015-го. Не теряет надежды вернуть форму и сыграть на домашнем ЧМ-2018.

Андрей АРШАВИН.

Несколько месяцев спустя лидер тогдашнего «Зенита» блестяще сыграл на Euro-2008. Через год Аршавин перебрался в лондонский «Арсенал». Четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде», мяч в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов — на протяжении трех сезонов россиянин был одним из ведущих игроков «канониров», но потом что-то сломалось. Весной 2012-го Аршавин вернулся в «Зенит» на правах аренды и помог родному клубу выиграть чемпионат России. Второе возвращение случилось летом 2013-го — и было не таким радужным. Форвард чаще сидел в запасе, чем играл. В 2016 году Аршавин транзитом через «Кубань» отправился в казахстанский «Кайрат», где выступает до сих пор.

Фатих ТЕККЕ.

Турецкий форвард попал в основу на финальный матч благодаря дисквалификации Павла Погребняка. В 2010 году Текке перешел в «Рубин», провел в Казани один сезон и вернулся в Турцию. Выступал за «Бешикташ» и «Анкарагюджю», а карьеру завершил в «Ордуспоре». Потом тренировал «Кайсериспор» и «Болуспор». Сейчас работает в системе «Трабзонспора». Со следующего сезона станет спортивным директором клуба.

Ким ДОН ДЖИН.

В 2010 году «Зенит» расторг контракт с Ким Дон Джином из-за результатов медицинского обследования. Защитник вернулся в Южную Корею в клуб «Ульсан Хендэ». Затем играл в Китае, Таиланде и клубе второй корейской лиги «Сеул Е-Лэнд». Сейчас играет за команду «Китчи» из чемпионата Гонконга.

Дик АДВОКАТ.

После побед в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы стал самым титулованным тренером в истории «Зенита». В 2009-м результаты пошли на спад, и голландец со слезами на глазах был вынужден покинуть Петербург. Некоторое время тренировал сборную Бельгии и голландский АЗ, а потом возглавил сборную России. Уверенно вывел национальную команду на Euro-2012, но после впечатляющей победы над чехами на старте турнира россияне сыграли вничью с поляками, уступили грекам и не вышли из группы. После расставания с российской сборной Адвокат работал в ПСВ, АЗ, национальной команде Сербии, «Сандерленде». Сейчас возглавляет «Фенербахче». В начале мая Адвокат был в третий раз в карьере назначен главным тренером сборной Голландии.