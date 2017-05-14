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14 мая 2017, 1:55 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Известны уже 12 участников группового этапа Лиги чемпионов — 2017/18

В субботу, 13 мая, стало известно, что «Порту» гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов — 2017/18.

В субботу 13 мая стало известно что Порту гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов — 2017/18. Увеличить
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Таким образом, известны уже 12 участников.

В Испании участие в групповом этапе ЛЧ себе уже гарантировали «Барселона» и «Реал», в Германии — «Бавария» и «РБ Лейпциг», в Англии — «Челси» и «Тоттенхэм», в Португалии — «Бенфика» и «Порту», во Франции — «Монако», в России — «Спартак», на Украине — «Шахтёр», в Швейцарии — «Базель».

Команда, занявшая второе место в российской Премьер-Лиге, начнёт выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.
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