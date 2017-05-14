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Таким образом, известны уже 12 участников.

В Испании участие в групповом этапе ЛЧ себе уже гарантировали «Барселона» и «Реал», в Германии — «Бавария» и «РБ Лейпциг», в Англии — «Челси» и «Тоттенхэм», в Португалии — «Бенфика» и «Порту», во Франции — «Монако», в России — «Спартак», на Украине — «Шахтёр», в Швейцарии — «Базель».