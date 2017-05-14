Известны уже 12 участников группового этапа Лиги чемпионов — 2017/18
В субботу, 13 мая, стало известно, что «Порту» гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов — 2017/18.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Таким образом, известны уже 12 участников.
В Испании участие в групповом этапе ЛЧ себе уже гарантировали «Барселона» и «Реал», в Германии — «Бавария» и «РБ Лейпциг», в Англии — «Челси» и «Тоттенхэм», в Португалии — «Бенфика» и «Порту», во Франции — «Монако», в России — «Спартак», на Украине — «Шахтёр», в Швейцарии — «Базель».
Команда, занявшая второе место в российской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter