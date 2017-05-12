Феллайни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

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В матче «Манчестер Юнайтед» — «Сельта» (1:1) бельгийский футболист отметился голом за манкунианцев. Ранее Феллайни был также признан лучшим игроком этой встречи и вошёл в символическую команду недели Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, в котором встретится с голландским «Аяксом». Встреча запланирована на 24 мая.