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12 мая 2017, 18:02 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Феллайни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам ответных полуфинальных матчей, сообщает пресс-служба УЕФА.

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед <span class=error>Маруан</span> Феллайни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам ответных полуфинальных матчей сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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В матче «Манчестер Юнайтед» — «Сельта» (1:1) бельгийский футболист отметился голом за манкунианцев. Ранее Феллайни был также признан лучшим игроком этой встречи и вошёл в символическую команду недели Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, в котором встретится с голландским «Аяксом». Встреча запланирована на 24 мая.

11.05.2017 22:05 плей-офф: 1/2 финала Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:1 Сельта
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Эдуардо Бериссо
Голы
17′ Маруан Феллаини (М. Рэшфорд) 27
24 Факундо Ронкалья (Т. Бонгонда) 85′
Составы
Серхио Ромеро 20
Антонио Валенсия (к) 25
Маттео Дармиан 36
88′ Эрик Байи 3
32′ Дэйли Блинд 17
Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
81′ Андер Агуэра Эррера 21
77′ Генрих Мхитарян 22
Майкл Кэррик 16
86′ Джесси Лингард 35
Уэйн Руни 10
89′ Маркус Рэшфорд 39
Крис Смоллинг 12
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо (к)
19 Хонатан Хонни Кастро
22 Густаво Даниэль Кабраль 90+2′
24 Факундо Ронкалья 88′
8 Пабло Эрнандес 87′
11 Йон Гвидетти
10 Яго Аспас 66′
6 Неманья Радойя 68′
7 Тео Бонгонда
18 Даниэль Васс 45′
16 Руис Хосабед Санчес
11 Пионе Систо 80′
12 Клаудио Бовю
Статистика
2 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 1
10 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 6
4 Угловые 8
19 Фолы 19
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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