Феллайни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по итогам ответных полуфинальных матчей, сообщает
пресс-служба УЕФА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче «Манчестер Юнайтед» — «Сельта» (1:1) бельгийский футболист отметился голом за манкунианцев. Ранее Феллайни был также признан лучшим игроком этой встречи и вошёл в символическую команду недели Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Лиги Европы, в котором встретится с голландским «Аяксом». Встреча запланирована на 24 мая.
|11.05.2017 22:05
|плей-офф: 1/2 финала
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Сельта
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Эдуардо Бериссо
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|1
|10
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|19
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter