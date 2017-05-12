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12 мая 2017, 17:13 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УЕФА открыл дела в отношении «Лиона», «Аякса», «МЮ» и «Сельты»

УЕФА открыл дисциплинарные дела по ответным полуфиналам Лиги Европы между «Лионом» и «Аяксом» (3:1) и между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой» (1:1).

<span class=error>УЕФА</span> открыл дисциплинарные дела по ответным полуфиналам Лиги Европы между Лионом и <span class=error>Аяксом</span> (3:1) и между Манчестер Юнайтед и <span class=error>Сельтой</span> (1:1). Увеличить
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Обвинения в отношении «Лиона» касаются поведения болельщиков, которые бросали на поле посторонние предметы, жгли файеры и вторгались на поле. Болельщики «Аякса» нанесли ущерб стадиону, за что против голландского клуба также открыто дело.

«Манчестер Юнайтед» может быть наказан за задержку старта матча. Также УЕФА рассмотрит удаления защитника «МЮ» Эрика Байи и игрока «Сельты» Факундо Ронкальи. Решение по делу будет принято 20 июля.

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