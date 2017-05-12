УЕФА открыл дела в отношении «Лиона», «Аякса», «МЮ» и «Сельты»

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Обвинения в отношении «Лиона» касаются поведения болельщиков, которые бросали на поле посторонние предметы, жгли файеры и вторгались на поле. Болельщики «Аякса» нанесли ущерб стадиону, за что против голландского клуба также открыто дело.

«Манчестер Юнайтед» может быть наказан за задержку старта матча. Также УЕФА рассмотрит удаления защитника «МЮ» Эрика Байи и игрока «Сельты» Факундо Ронкальи. Решение по делу будет принято 20 июля.