Моуринью сообщил, что место в воротах «МЮ» в финале Лиги Европы займёт Ромеро

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«Ромеро и де Хеа — два фантастических вратаря. Я никогда в своей карьере не видел, чтобы два голкипера настолько дружили друг с другом. Вратари всегда соперничают, особенно на таком уровне. Мы же говорим о голкиперах сборной Аргентины и Испании, но они являются друзьями и всегда поддерживают друг друга.

Думаю, будет справедливо, если Ромеро сыграет в финале. Давид дважды играл в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Это значит, если мы выиграем трофей, он тоже получит медаль. Если никаких проблем не будет, Серхио сыграет в финале, — цитирует Моуринью пресс-служба клуба.

Финал Лиги Европы состоится 24 мая в Стокгольме.