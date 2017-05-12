Моуринью сообщил, что место в воротах «МЮ» в финале Лиги Европы займёт Ромеро
Аргентинский вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро сыграет в финале Лиги Европы против «Аякса». Об этом рассказал главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.
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«Ромеро и де Хеа — два фантастических вратаря. Я никогда в своей карьере не видел, чтобы два голкипера настолько дружили друг с другом. Вратари всегда соперничают, особенно на таком уровне. Мы же говорим о голкиперах сборной Аргентины и Испании, но они являются друзьями и всегда поддерживают друг друга.
Думаю, будет справедливо, если Ромеро сыграет в финале. Давид дважды играл в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Это значит, если мы выиграем трофей, он тоже получит медаль. Если никаких проблем не будет, Серхио сыграет в финале, — цитирует Моуринью
Финал Лиги Европы состоится 24 мая в Стокгольме.
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