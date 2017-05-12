Фанатам «МЮ» выделили 9,5 тыс. билетов на финал Лиги Европы

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Болельщикам манкунианского клуба было выделено 9,5 тыс. билетов. При этом «Френдс Арена», расположенная в Стокгольме, вмешает 50 тыс. зрителей.

Отметим, что болельщикам «Ливерпуля» на финал Лиги Европы прошлого сезона было выделено 10,2 тыс. билетов при вместимости стадиона «Санкт-Якоб Парк» в 35 тыс.

В финале Лиги Европы сезона-2016/17 «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Аякса».