«МЮ» vs «Аякс»: проверено «Ростовом»

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При любом исходе список победителей евротурнира номер два пополнит клуб с богатой историей. Для «Аякса» при этом произошло возвращение на большую международную сцену, которую он покинул в середине 90-х, когда вследствие «дела Босмана» в футбольной Европе отменили границы. В еврокубковом финале клуб из Амстердама не играл с 1996 года, когда с братьями де Бурами, Давидсом, ван дер Саром, Блиндом-старшим, Кану, Литманеном и другими уступил в решающем поединке Лиги чемпионов по пенальти «Ювентусу».

К тому времени он, впрочем, уже успел обзавестись «Большим шлемом», побеждая в Кубке (Лиге) чемпионов, Кубке обладателей кубков и Кубке УЕФА. Такая коллекция есть еще только у трех клубов — «Баварии», «Челси» и «Ювентуса». Теперь к их компании может присоединиться «Манчестер Юнайтед», у которого не хватает как раз успеха в Кубке УЕФА/Лиге Европы.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/2 финала, 11.05.2017, 22:05 1:1 Манчестер Юнайтед Сельта

Жозе Моуринью еще до ответной игры с «Сельтой» провозгласил победу в Лиге Европы приоритетной задачей на финише сезона. Резонно. Лауреат премируется путевкой в основной турнир Лиги чемпионов, в которую «Красным дьяволам» через английскую премьер-лигу пробиться мудрено. Для этого надо финишировать в первом квартете, «МЮ» же на сегодняшний день только шестой. К тому же четвертому клубу по итогам чемпионата еще надо миновать в Лиге чемпионов один отборочный раунд.

Знаменитый португальский тренер все красиво обставил, заметив, что 4-е место отличается от 6-го только лигачемпионской путевкой. А тут на кону еще и титул.

Главный тренер «МЮ» Жозе МОУРИНЬЮ. Reuters

Уже после игры на «Олд Траффорд» Моуринью добавил: «Команда устала и физически, и психологически. На оставшиеся в сезоне четыре матча у меня в обойме лишь 15 игроков. Придется жертвовать чемпионатом, за что меня снова будут критиковать. Но ведь у «Аякса» будет две недели на подготовку (строго говоря, десять дней: чемпионат Голландии завершается в это воскресенье — Прим. А. П.).

Не забыл Особенный и себя вскользь подать: «Выигрыш Лиги Европы превзошел бы ожидания, учитывая, какой состав я получил прошлым летом». Хотя вообще-то «МЮ» все сразу записывали в главные фавориты Лиги Европы.

Этот клуб будет им и в финале, хотя, конечно, ему создает проблемы отсутствие из-за травм Ибрагимовича (вот, о ком в первую очередь будет сожалеть Стокгольм), Янга, Рохо, Шоу. Вдобавок на последних минутах матча с «Сельтой» в результате массовой стычки был удален центральный защитник Байи, и, как знать, не настигнут ли задним числом санкции активно участвовавшего в разборке Валенсию.

фоторепортаж «Ростов» уступил МЮ и завершил борьбу в Лиге Европы Футболисты «Ростова» уступили на выезде английскому «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершили выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

В конце матча «МЮ» в целом испытал трудности. «Сельта» сравняла счет, и на 6-й добавленной минуте Гвидетти, пробей он убедительнее из выгоднейшей позиции, мог принести ей победу. Но, так или иначе, традиция не была нарушена: если «Красные дьяволы» выигрывают в еврокубках первый матч на выезде, то дома своего не упускают.

Напомним, что с обоими финалистами по ходу турнира довелось сыграть «Ростову». После ничьей в Амстердаме (1:1) он буквально разгромил «Аякс» на своем поле — 4:1. В то же время «МЮ» поставил на пути российского клуба шлагбаум — 1:1, 0:1. Можно в связи с этим вспоминать, что на «Олд Трафоорд» вратарь Ромеро отразил опасный удар головой Бухарова и не позволил в последние мгновения Нобоа ударом со штрафного перевести выяснение отношений в овертайм. Но, положа руку на сердце, это были лишь эпизоды. «МЮ» смотрелся сильнее.

Четверг. Лион. «Лион» — «Аякс» — 3:1. Игроки «Аякса» празднуют выход в финал Лиги Европы. Reuters

Вместе с тем со времени августовских матчей против голландского клуба много воды утекло в амстердамских каналах. В рядах «Аякса» нет, в частности, игравших с «Ростовом» Силессена, Эль-Гази, Базура и Гуделя, зато появился полузащитник Зиеш. Весной команда, по общему мнению, выглядит значительно лучше, чем осенью. Но сдается, что солидному английскому клубу — у Моуринью не бывает иначе — под силу укротить молодую прыть «Аякса», как это сделал Курбан Бердыев.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/2 финала, 11.05.2017, 22:05 3:1 Лион Аякс

Матчи «Аякса» с «Лионом», двух клубов-«ферм», отлично выращивающих футболистов, напомнили бои молодых драчливых боксеров, затеявших обмен увесистыми оплеухами. Специалисты со стороны скептически покачивали головами, зато зрителю очень нравилось.

В Амстердаме хозяева изрядно измутузили соперника (4:1), а могли и вовсе прибить, забив вдвое больше голов. Хотя могли и больше пропустить. В Лионе же «Аякс» контролировал ход борьбы в первом тайме, но перед перерывом пропустил два гола за две минуты, и, как признался главный тренер Петер Бос, его игроки пришли в раздевалку «с опущенными головами». Повторилась история ¼ финала, когда в ответном матче «Шальке» тоже забил «Аяксу» дуплетом. В последнюю десятиминутку, особенно после удаления крайнего защитника Фиргефера, гости чудом не пропустили в четвертый раз.

Четверг. Лион. «Лион» — «Аякс» — 3:1. «Лион» одержал победу, но не смог выйти в финал второго по значимости еврокубка. Reuters

«Лион» в этом сезоне играет в эдакой голландской манере «шашки наголо». В Лиге Европы он камня на камне не оставил от АЗ (4:1, 7:1), его матчи на предыдущей стадии с «Бешикташем» (2:1, 1:2, пенальти — 7:6) тоже могли закончиться со счетами, более присущими хоккею. Но несбалансированный футбол даже на внутренней арене не окупился. За два тура до конца чемпионата Франции «Лион» четвертый, отставание от «Ниццы» составляет 14 очков. «МЮ», наверняка, не позволит такой вольницы, какую атакующая тройка «Аякса» Б. Траоре — Дольберг — Юнес имела при попустительстве лионских защитников.

В то же время молодежи голландского клуба предоставляется шанс заявить о себе еще громче, а в одном матче всякое возможно.

Александр ПРОСВЕТОВ.