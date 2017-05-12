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12 мая 2017, 15:04 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Брих рассудит «Ювентус» и «Реал» в финале Лиги чемпионов

Немецкий арбитр Феликс Брих, в нынешнем сезоне работавший на пяти матчах Лиги чемпионов, назначен главным арбитром финала между «Ювентусом» и «Реалом». Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Немецкий арбитр Феликс <span class=error>Брих</span> в нынешнем сезоне работавший на пяти матчах Лиги чемпионов назначен главным арбитром финала между <span class=error>Ювентусом</span> и Реалом. Увеличить
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Ассистенты, дополнительные рефери и резервный арбитр также из Германии. Четвёртый судья Милорад Мажич представляет Сербию.

Ассистенты рефери — Марк Борш, Штефан Лупп, дополнительные ассистенты рефери: Бастиан Данкерт, Марко Фритц, резервный арбитр: Рафаэль Фольтин (Германия).

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 июня на стадионе «Национальный» в Кардиффе.

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Новости Еврокубков

Карвахаль и Бэйл смогут помочь «Реалу» в финале Лиги чемпионов

Карвахаль и Бэйл смогут помочь «Реалу» в финале Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль и нападающий команды Гарет Бэйл успеют полностью восстановиться от своих повреждений к финалу Лиги чемпионов, информирует ManagingMadrid. В решающем матче турнира, который пройдет 3 июня в Кардиффе, мадридцы встретятся с «Ювентусом».
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