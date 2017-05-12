Брих рассудит «Ювентус» и «Реал» в финале Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль и нападающий команды Гарет Бэйл успеют полностью восстановиться от своих повреждений к финалу Лиги чемпионов, информирует ManagingMadrid. В решающем матче турнира, который пройдет 3 июня в Кардиффе, мадридцы встретятся с «Ювентусом».