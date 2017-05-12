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12 мая 2017, 14:19 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ляказетт, Дольберг и Феллайни вошли в команду недели Лиги Европы

На официальной странице УЕФА в «Твиттере» была опубликован состав команды недели Лиги Европы по итогам ответных полуфинальных матчей. В неё вошли по три игрока из «Лиона», «Манчестер Юнайтед» и «Аякса», а также два футболиста «Сельты».

На официальной странице <span class=error>УЕФА</span> в <span class=error>Твиттере</span> была опубликован состав команды недели Лиги Европы по итогам ответных полуфинальных матчей. Увеличить
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Вратарь: Серхио Альварес («Сельта»).

Защитники: Кенни Тете, Давинсон Санчес (оба — «Аякс»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Пионе Систо («Сельта»), Генрих Мхитарян, Маруан Феллайни (оба — «Манчестер Юнайтед»), Набиль Фекир, Максим Гоналон (оба — «Лион»).

Нападающие: Александр Ляказетт («Лион»), Каспер Дольберг («Аякс»).

По итогам двух полуфинальных матчей в финал Лиги Европы вышли «Манчестер Юнайтед» и «Аякс». Финал будет сыгран 24 мая.

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