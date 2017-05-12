Финал Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» будет судить Скомина
Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед», который пройдет 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме.
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В этом сезоне 40-летний арбитр обслужил шесть игр Лиги чемпионов, в том числе ответный матч ¼ финала между «Монако» и дортмундской «Боруссией». В течение прошлых пяти кампаний он работал на шести еврокубковых полуфиналах, но впервые будет судить решающий матч клубного евротурнира.
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