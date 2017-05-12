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12 мая 2017, 14:20 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Финал Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» будет судить Скомина

Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед», который пройдет 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме.

Словенец <span class=error>Дамир</span> <span class=error>Скомина</span> назначен главным арбитром финала Лиги Европы между <span class=error>Аяксом</span> и Манчестер Юнайтед который пройдет 24 мая на <span class=error>Френдс</span> Арене в Стокгольме. Увеличить
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Как сообщает пресс-служба УЕФА, ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый арбитр: Джанлука Рокки (Италия), дополнительные помощники арбитра: Матей Юг иСлавко Винчич из Словении.

В этом сезоне 40-летний арбитр обслужил шесть игр Лиги чемпионов, в том числе ответный матч ¼ финала между «Монако» и дортмундской «Боруссией». В течение прошлых пяти кампаний он работал на шести еврокубковых полуфиналах, но впервые будет судить решающий матч клубного евротурнира.

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