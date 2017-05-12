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Как сообщает пресс-служба УЕФА, ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан. Четвертый арбитр: Джанлука Рокки (Италия), дополнительные помощники арбитра: Матей Юг иСлавко Винчич из Словении.

В этом сезоне 40-летний арбитр обслужил шесть игр Лиги чемпионов, в том числе ответный матч ¼ финала между «Монако» и дортмундской «Боруссией». В течение прошлых пяти кампаний он работал на шести еврокубковых полуфиналах, но впервые будет судить решающий матч клубного евротурнира.