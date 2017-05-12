Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес, отличившийся в домашнем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:1), признан лучшим игроком недели в самом престижном еврокубке, сообщает официальный «твиттер» УЕФА.
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© AFP 2017
На 44-й минуте при счёте 1:0 Алвес удвоил преимущество своей команды, когда нанёс удар
|9.05.2017 21:45
|Зрители 40244
|Плей-офф: 1/2 финала
|Juventus Stadium
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Леонарду Жардим
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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