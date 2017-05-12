Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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На 44-й минуте при счёте 1:0 Алвес удвоил преимущество своей команды, когда нанёс удар из-за штрафной. Для 34-летнего бразильца этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. За 10 предыдущих лет выступлений в Лиге чемпионов Алвес ещё никогда не забивал три мяча в одном розыгрыше турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dani Alves is the <a href="https://twitter.com/hashtag/UCL?src=hash">#UCL</a> Player of the Week ???juve <a href="https://t.co/kaxDQnBMCy">pic.twitter.com/kaxDQnBMCy</a></p>— Champions League (@ChampionsLeague) <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague/status/862983035230224385">12 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>