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12 мая 2017, 13:45 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес, отличившийся в домашнем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:1), признан лучшим игроком недели в самом престижном еврокубке, сообщает официальный «твиттер» УЕФА.

Защитник <span class=error>Ювентуса</span> Дани <span class=error>Алвес</span> отличившийся в домашнем ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с Монако (2:1) признан лучшим игроком недели в самом престижном <span class=error>еврокубке</span> сообщает официальный <span class=error>твиттер</span> <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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На 44-й минуте при счёте 1:0 Алвес удвоил преимущество своей команды, когда нанёс удар из-за штрафной. Для 34-летнего бразильца этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. За 10 предыдущих лет выступлений в Лиге чемпионов Алвес ещё никогда не забивал три мяча в одном розыгрыше турнира.

9.05.2017 21:45 Зрители 40244 Плей-офф: 1/2 финала Juventus Stadium
Ювентус 2:1 Монако
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Леонарду Жардим
Голы
33′ Марио Манджукич 17
44′ Дани Алвес 23
29 Кильян Мбаппе (Жоау Моутинью) 69′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
73′ Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
90+1′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
Миралем Пьянич 5
85′ Андреа Барцальи 15
Мехди Бенатиа 4
54′ Пауло Дибала 21
Хуан Куадрадо 16
10′ Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
1 Даниэль Субашич
24 Андреа Раджи
19 Джибриль Сидибе
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
9 Радамель Фалькао (к) 40′
29 Кильян Мбаппе
8 Жоау Моутинью
23 Бенжамен Менди 54′ 51′
2 Фабинью
10 Бернарду Силва 69′
27 Тома Лемар
14 Темуе Бакайоко 78′
18 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
11 Фолы 21
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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