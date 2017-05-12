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12 мая 2017, 14:03 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Карвахаль и Бэйл смогут помочь «Реалу» в финале Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль и нападающий команды Гарет Бэйл успеют полностью восстановиться от своих повреждений к финалу Лиги чемпионов, информирует ManagingMadrid. В решающем матче турнира, который пройдет 3 июня в Кардиффе, мадридцы встретятся с «Ювентусом».

Защитник Реала Даниэль Карвахаль и нападающий команды Гарет Бэйл успеют полностью восстановиться от своих повреждений к финалу Лиги чемпионов. Увеличить
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При этом отмечается, что испанец и валлиец пропустят оставшиеся три игры команды в чемпионате Испании.

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