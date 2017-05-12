Феллайни и Ляказетт претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

В матче «Манчестер Юнайтед» — «Сельта» (1:1) Маруан Феллайни отметился голом за манкунианцев. Что касается Александра Ляказетта, то француз в противостоянии «Лион» — «Аякс» (3:1) оформил дубль. Оба матча состоялись 11 мая.

В финал Лиги Европы, который будет сыгран 24 мая, вышли «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».