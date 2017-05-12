Выгодно — не выгодно. Сценарий посева «Динамо» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Будет ли «Динамо» в посеве
плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов 2017/18?
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К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
И пока «Шахтер» ожидает развязки заочной борьбы за первую корзину Лиги чемпионов, «Динамо» может просчитывать варианты финишных позиций национальных первенств, которые способствовали бы посеву киевлян в раунде
Динамо (Киев). Личный рейтинг — 67, 526. Для посева в раунде
Англия
На четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». Ниже динамовского рейтинг только у «Ливерпуля». Поэтому оптимальным для киевлян является именно этот вариант.
Возможен вариант, при котором Англия в квалификации Лиги чемпионов вообще представлена не будет. Это если МЮ выиграет Лигу Европы, а в чемпионате Англии финиширует на четвертом месте. В таком случае бронзовый призер французской Лиги 1 и
Вероятность удобного сценария — 25%
Испания
В Испании на четвертое место претендуют «Атлетико», «Севилья» и «Вильярреал». «Динамовцам» стоит болеть за «желтую субмарину», но шансы —
Вероятность удобного сценария — 5%
Германия
«Боруссия» (Дортмунд) и «Хоффенхайм» — претенденты на место в квалификации от Германии. «Боруссия» за два тура до окончания чемпионата опережает конкурента на два очка. Выгодно, чтобы такие позиции сохранились на финише. Тогда высокорейтинговая «Боруссия» отправится сразу в группу Лиги чемпионов, а «Хоффенхайм» с рейтингом страны (15,899) повысит шансы «Динамо» на посев.
Вероятность удобного сценария — 65%
Италия
В Италии теоретически на третье место может опуститься даже «Ювентус», но шансы на это призрачны. Довольно маленькие шансы на бронзу и у «Лацио». Основная борьба ведется между «Наполи» и «Ромой». Главное, чтобы не «Наполи». Потому как и у «Ромы», и у «Лацио» рейтинг ниже, чем у «Динамо».
Вероятность удобного сценария — 50%
Франция
ПСЖ или «Ницца». «Орлы» имеют минимальные шансы потеснить парижан со второй ступени. Вероятно, именно они отправятся в квалификацию Лиги чемпионов и будут потенциальным соперником для «Динамо» уже в третьем квалификационном раунде (если «Ницца» не попадет в посев, на что шансы — высоки). Для посева «Динамо» в раунде
Вероятность удобного сценария — 75%
Португалия
«Порту», который сейчас идет вторым, на шесть очков опережает «Спортинг» и в двух заключительных турах должен набрать хотя бы одно очко — тогда будет прямой выход в группу Лиги чемпионов. Тогда в квалификацию Лиги чемпионов выйдут или «Спортинг», или «Витория» (скорее всего — «Спортинг»). «Динамо» в любом случае будет в выигрыше. Здесь главное, чтобы не «Порту».
Вероятность удобного сценария — 85%
Россия
В России нужно болеть против высокорейтингового «Зенита», который идет на третьей позиции, отставая от зоны квалификации Лиги чемпионов на один балл. Теоретически за путевку может побороться «Краснодар». Он, как и ЦСКА, который сейчас идет вторым, имеет более низкий рейтинг, чем у «Динамо». Итак, ЦСКА или «Краснодар», но не «Зенит».
Вероятность удобного сценария — 55%
Нидерланды
«Аякс» и «Фейеноорд», которые ведут борьбу за чемпионство в Нидерландах, уступают «Динамо» по показателю клубного рейтинга. Однако «Аякс» уступает минимально и в финале Лиги Европы 2016/17 может нивелировать разницу, обойдя киевлян.
То есть, если «Аякс» проиграет МЮ в финале Лиги Европы в серии пенальти и финиширует вторым в Эредивизие, тогда будет влиять на посев киевлян в отрицательную сторону. Если же «Аякс» во внутреннем первенстве получит золото, или же проиграет в игровое время в финале Лиги Европы, или же выиграет финал и автоматически квалифицируется в группу Лиги чемпионов, тогда на позиции «Динамо» он не повлияет.
Вероятность удобного сценария — 75%
В целом, шансы попасть в посев в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов у «Динамо» — высоки. Но посев — это только бонус, который еще нужно уметь использовать. «Шахтер», например, в начале этого сезона не использовал….
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