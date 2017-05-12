К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

UA-Футбол продолжает исследовать тему посева украинских клубов в следующем еврокубковом сезоне. Пока во внутреннем первенстве идет борьба за три путевки в Лигу Европы, а также за более выгодные стартовые позиции во втором по престижности евротурнире, с представителями в Лиге чемпионов все понятно — «Шахтер» и «Динамо». «Шахтер» стартует сразу с группового этапа Лиги чемпионов, «Динамо» — с третьего квалификационного раунда.

И пока «Шахтер» ожидает развязки заочной борьбы за первую корзину Лиги чемпионов, «Динамо» может просчитывать варианты финишных позиций национальных первенств, которые способствовали бы посеву киевлян в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов (при условии, что «Динамо» преодолеет третий раунд квалификации). Итак, важны четвертые позиции чемпионатов Англии, Испании, Германии, третьи позиции чемпионатов Франции, Италии и Португалии, вторая позиция чемпионата России.

Динамо (Киев). Личный рейтинг — 67, 526. Для посева в раунде плей-офф необходимо, чтобы минимум у пяти участников этой стадии рейтинг был ниже.

Англия

На четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». Ниже динамовского рейтинг только у «Ливерпуля». Поэтому оптимальным для киевлян является именно этот вариант.

Возможен вариант, при котором Англия в квалификации Лиги чемпионов вообще представлена не будет. Это если МЮ выиграет Лигу Европы, а в чемпионате Англии финиширует на четвертом месте. В таком случае бронзовый призер французской Лиги 1 и вице-чемпион российской Премьер-Лиги стартуют не из третьего квалификационного раунда, а с раунда плей-офф. Соответственно, исчезнет возможность их вылета из третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Для «Динамо» такой сценарий выгоден в том случае, если представители Франции и России будут ниже рейтингом. Если выше — тогда их автоматический проход в плей-офф на руку «Динамо» не сыграет.

Вероятность удобного сценария — 25%

Испания

В Испании на четвертое место претендуют «Атлетико», «Севилья» и «Вильярреал». «Динамовцам» стоит болеть за «желтую субмарину», но шансы — теоретически-минимальные. Нужны два поражения «Севильи» и две победы самого «Вильярреала» в двух заключительных турах чемпионата. Сценарий — маловероятен к осуществлению. «Атлетико», чтобы не потерять третьей ступеньки и прямого места в группе Лиги чемпионов, предстоит в двух заключительных турах добыть всего один балл.

Вероятность удобного сценария — 5%

Германия

«Боруссия» (Дортмунд) и «Хоффенхайм» — претенденты на место в квалификации от Германии. «Боруссия» за два тура до окончания чемпионата опережает конкурента на два очка. Выгодно, чтобы такие позиции сохранились на финише. Тогда высокорейтинговая «Боруссия» отправится сразу в группу Лиги чемпионов, а «Хоффенхайм» с рейтингом страны (15,899) повысит шансы «Динамо» на посев.

Вероятность удобного сценария — 65%

Италия

В Италии теоретически на третье место может опуститься даже «Ювентус», но шансы на это призрачны. Довольно маленькие шансы на бронзу и у «Лацио». Основная борьба ведется между «Наполи» и «Ромой». Главное, чтобы не «Наполи». Потому как и у «Ромы», и у «Лацио» рейтинг ниже, чем у «Динамо».

Вероятность удобного сценария — 50%

Франция

ПСЖ или «Ницца». «Орлы» имеют минимальные шансы потеснить парижан со второй ступени. Вероятно, именно они отправятся в квалификацию Лиги чемпионов и будут потенциальным соперником для «Динамо» уже в третьем квалификационном раунде (если «Ницца» не попадет в посев, на что шансы — высоки). Для посева «Динамо» в раунде плей-офф «Ницца» — выгодный вариант.

Вероятность удобного сценария — 75%

Португалия

«Порту», который сейчас идет вторым, на шесть очков опережает «Спортинг» и в двух заключительных турах должен набрать хотя бы одно очко — тогда будет прямой выход в группу Лиги чемпионов. Тогда в квалификацию Лиги чемпионов выйдут или «Спортинг», или «Витория» (скорее всего — «Спортинг»). «Динамо» в любом случае будет в выигрыше. Здесь главное, чтобы не «Порту».

Вероятность удобного сценария — 85%

Россия

В России нужно болеть против высокорейтингового «Зенита», который идет на третьей позиции, отставая от зоны квалификации Лиги чемпионов на один балл. Теоретически за путевку может побороться «Краснодар». Он, как и ЦСКА, который сейчас идет вторым, имеет более низкий рейтинг, чем у «Динамо». Итак, ЦСКА или «Краснодар», но не «Зенит».

Вероятность удобного сценария — 55%

Нидерланды

«Аякс» и «Фейеноорд», которые ведут борьбу за чемпионство в Нидерландах, уступают «Динамо» по показателю клубного рейтинга. Однако «Аякс» уступает минимально и в финале Лиги Европы 2016/17 может нивелировать разницу, обойдя киевлян.

То есть, если «Аякс» проиграет МЮ в финале Лиги Европы в серии пенальти и финиширует вторым в Эредивизие, тогда будет влиять на посев киевлян в отрицательную сторону. Если же «Аякс» во внутреннем первенстве получит золото, или же проиграет в игровое время в финале Лиги Европы, или же выиграет финал и автоматически квалифицируется в группу Лиги чемпионов, тогда на позиции «Динамо» он не повлияет.

Вероятность удобного сценария — 75%

В целом, шансы попасть в посев в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов у «Динамо» — высоки. Но посев — это только бонус, который еще нужно уметь использовать. «Шахтер», например, в начале этого сезона не использовал….