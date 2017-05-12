«МЮ выстрадал выход в финал Лиги Европы»

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«Манчестер Юнайтед» — «Сельта» — 1:1.

Ответный матч полуфинала Лиги Европы с «Сельтой» не обещал быть легким для «Манчестер Юнайтед» — испанская команда в преддверии встречи даже не пыталась скрывать, что сделала основную ставку на победу в еврокубке, переведя на второй план выступления в Примере, где в последние недели потерпела четыре поражения кряду.

Проблемы были и у самого английского клуба.

Без выбывшего до конца сезона из-за травмы Златана Ибрагимовича «красные дьяволы» стали испытывать немалые проблемы в атаке,

так что выездная победа над «небесными» с минимальным счетом в первой встрече противостояния перед игрой на «Олд Траффорд» отнюдь не казалась стопроцентным пропуском в финал.

Чуть успокоить поклонников «МЮ» на 17-й минуте поединка в Манчестере удалось Маруану Феллайни — его точный удар по воротам Серхио Альвареса немного приблизил британскую команду к заветному еврокубковому титулу, параллельно с этим официально отметив дополнительное время.

Минимальное преимущество «Юнайтед» имел вплоть до последней пятиминутки матча, когда Факундо Ронкалья оживил интригу:

еще один гол «Сельты» выводил гостей в финал, оставляя Жозе Моуринью и компанию за бортом соревнования.

Заметно повысившийся градус игры почти сразу же привел к удалениям. Спустя пару мгновений после взятия ворот красную карточку перед собой увидел все тот же Ронкалья, захвативший в подтрибунное помещение в придачу и защитника манкунианцев Эрика Бейи.

Роковой для англичан могла оказаться 96-я минута: Йон Гвидетти был обязан становиться героем Виго, однако не попал в пустые ворота после прострела с фланга.

После финального свистка наставник пусть и со скрипом, но все же вышедшей в финал второго по значимости турнира Европы команды Моуринью заявил, что его коллектив выстрадал участие в решающем поединке Лиги Европы.

«Если вы выглядите намного сильнее в первом матче, то уже тогда нужно убивать интригу. Но мы этого не сделали, потому что мы никогда не убиваем интригу, не реализуем все свои шансы. Сегодня мы действовали под серьезным давлением, а соперник был полностью раскрепощен и дал нам очень жесткий бой.

Нам пришлось выстрадать свой успех, все могло измениться, интрига сохранялась до последней секунды.

Ребята не показали феноменальную игру сегодня, но они боролись, они отдали все ради победы. Я очень рад за них, после 14 матчей мы все же пробились в финал. Это действительно здорово, — передает слова португальца клубная пресс-служба.

Он также прокомментировал потерю основного игрока обороны Бейи, который не сможет сыграть в финале из-за дисквалификации за потасовку с Ронкальей.

«Я не видел инцидента, но Бейи был феноменален. Игра была эмоциональной для всех, кто-то лучше контролировал себя, чем другие.

Ронкалья — не новичок в подобных ситуациях, а вот Эрик, вероятно, был наивен. Теперь мы потеряли важного игрока на финал, а у нас таких игроков не очень много, — посетовал специалист.

«Если мы выиграем Лигу Европы, я буду невероятно счастлив, — подытожил Моуринью.

— Этот сезон был очень тяжелым для меня, так что возможная победа в турнире будет потрясающим событием.

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо в свою очередь заявил, что его команда заслуживала выхода в финал едва ли не больше именитого соперника.

«Сегодня «Сельта» сыграла гораздо лучше, чем это сделал «Манчестер Юнайтед» на нашем стадионе. Пожалуй, именно мы заслуживали выхода в финал.

Наша команда показала очень хороший футбол и практически ничего не дала сделать «Юнайтед», за исключением момента с голом. Думаю, манкунианцы пытались нас сковать. О судействе говорить не хочу, — цитирует Бериццо Mirror.

«Это был безумный матч, — признался по окончании игры полузащитник “МЮ” Андер Эррера, — Мы лучше сыграли в первой встрече и должны были добиться подобного результата в ответной, но появились проблемы. Впрочем, мы в финале, и это самое важное».

«Полуфинал нельзя выиграть с легкостью. Мы знаем, что квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат было почти невозможно, поэтому отдали все силы в Лиге Европы», — передает слова испанца «Би-би-си».

Гораздо менее позитивным после завершения матча был нападающий галисийцев Яго Аспас, отметивший, что его команде удалось доставить проблемы дорогостоящим футболистам противника.

«Сожалеем, что не смогли порадовать болельщиков, пришедших нас поддержать. Мы играли лучше соперника и могли рассчитывать на большее.

«Сельта» в гостях прижала «Юнайтед» к его воротам. С его игроками по € 40−50 млн. У нас молодая команда, и я уверен, что мы еще вернемся,

— сказал Аспас изданию Marca.

«Лион» — «Аякс» — 3:1.

Интригующим получился ответный матч и во второй паре полуфиналистов, хотя после первой встречи противостояния, в которой «Аякс» на своем поле добился разгромной победы над «Лионом» (4:1), казалось, что у французов шансов нет.

А еще меньше их стало на экваторе первой половины игры на «Стад де Люмьер», когда голландцам удалось открыть счет.

Все изменилось благодаря скорострельности, пожалуй, главной звезды «львов» Александра Ляказетта, до свистка на перерыв сумевшего дважды огорчить вратаря гостей — причем дубль форвард оформил за одну минуту.

На расстоянии вытянутой руки перед представителями чемпионата Франции еще совсем недавно столь далекий овертайм оказался за десять минут до окончания основного времени: точный удар Рашида Геззаля сделал отставание «Лиона» минимальным.

Впрочем, к разочарованию местных болельщиков, на большее их любимцы не сподобились — «аяксиды» с большим трудом, но все-таки смогли получить путевку в финал турнира в Стокгольм, оставив ни с чем фаворитов противостояния.

После финального свистка главный тренер команды из Нидерландов Петер Бош назвал в целом заслуженным выход его подопечных в финал.

«Матч получился неоднозначным для нас. Изначально мы уверенно контролировали игру, однако затем “Лион” стал догонять нас. Но все же мы в итоге выстояли — думаю, что в целом мы заслужили выход в финал», — передает слова Боша пресс-служба «Аякса».

А вот 24-летний капитан голландцев Дэви Классен не стал рассуждать о закономерности успеха, просто порадовавшись самому факту поездки в Стокгольм в конце мая.

«Мы вырвали эту победу с такой молодой командой. У меня просто нет слов!»,

— приводит слова Классена официальный сайт УЕФА.