Ляказетт: Футболисты «Лиона» разочарованы, прежде всего, 1-м матчем с «Аяксом» в ЛЕ

Ответный матч между «Лионом» и «Аяксом» в рамках полуфинала Лиги Европы прошел в четверг в Лионе и завершился победой хозяев со счетом 3:1. Ляказетт оформил в игре дубль, забив оба мяча в самой концовке первого тайма. Несмотря на победу, «Лион» завершил выступление в турнире, а в финал прошел «Аякс», который переиграл французскую команду в первом полуфинальном матче со счетом 4:1.

«Мы были близки к выходу в финал, но были слишком неточны в завершающей стадии атак и не так эффективны в обороне. Возможно, если бы я смог сыграть в первом матче с первых минут, все было бы иначе. Мы, прежде всего, разочарованы результатом первой игры. Сегодня мы отдали все и заслужили поддержку наших болельщиков», — приводит слова Ляказетта официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед», пройдет 24 мая в Стокгольме.