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В финале «МЮ» сыграет с «Аяксом». Таким образом, впервые с 2013 года еврокубок выиграет не испанская команда.

В 2013 году «Бавария» завоевала Суперкубок УЕФА. После этого «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. «Барселона» выиграла эти трофеи по одному разу. «Севилья» трижды побеждала в Лиге Европы.