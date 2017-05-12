Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29713706/
12 мая 2017, 2:01 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Впервые с 2013 года еврокубок выиграет не испанская команда

«Манчестер Юнайтед» выбил «Сельту» из полуфинала Лиги Европы, обыграв испанцев по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

Манчестер Юнайтед выбил <span class=error>Сельту</span> из полуфинала Лиги Европы обыграв испанцев по сумме двух матчей (1:0 1:1). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финале «МЮ» сыграет с «Аяксом». Таким образом, впервые с 2013 года еврокубок выиграет не испанская команда.

В 2013 году «Бавария» завоевала Суперкубок УЕФА. После этого «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. «Барселона» выиграла эти трофеи по одному разу. «Севилья» трижды побеждала в Лиге Европы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Криштиану Роналду назвали клоуном

"Я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из "Вашингтона"

Кого хочет купить "Спартак"