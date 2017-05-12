Победа «Лиона» увеличила отрыв Франции от России в таблице коэффициентов УЕФА

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В четверг «Лион на своем поле обыграл голландский «Аякс» со счетом 3:1, но не смог пробиться в финал Лиги Европы, так как на выезде французы проиграли со счетом 1:4. Ранее «Монако», представляющий Францию в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов проиграл «Ювентусу» (0:2, 1:2) и не принес очков Франции.

Суммарный коэффициент Франции, занимающей в таблице пятое место, теперь составляет 56,665 балла. Расположившаяся строчкой ниже Россия, чьи клубы завершили выступление на стадии 1/8 финала Лиги Европы, по итогам сезона останется с 50,532 балла.

Россия на шестом месте

По результатам текущего сезона определится представительство стран в еврокубках в сезоне-2018/19. Позиции Франции и России равнозначны и дают право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Португалия, которая опустилась на седьмое, будет иметь то же представительство, что и у России в последние годы — две команды в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы.

После окончания сезона-2016/17 будут аннулированы очки, набранные командами в еврокубках в сезоне-2012/13. Поэтому перед стартом сезона-2017/18 у России в таблице коэффициентов УЕФА будет 40,782 балла, у Франции — 44,915, а у Португалии — 37,582.

Что касается сезона-2017/18, то там Россия будет представлена уже пятью клубами — двумя в Лиге чемпионов и тремя в Лиге Европы, поскольку сезон-2015/16 Россия в таблице коэффициентов УЕФА закончила на седьмом месте.

Англия обошла Германию в текущем сезоне

Лидирует в таблице коэффициентов УЕФА Испания (104,713 балла), на втором месте располагается Германия (79,498), на третьем — Англия (75,676), на четвертом — Италия (73,332).

Выход «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы (попадание клубов в решающий матч дает в копилку страны один бонусный балл) позволил Англии обойти Германию и выйти на второе место по результатам текущего сезона. Показатель Англии — 14,642 балла, Германии — 14,571 балла.

Финал Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» пройдет 3 июня в Кардиффе. Финал Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Аякс» состоится 24 мая в Стокгольме.