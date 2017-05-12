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12 мая 2017, 0:43 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» выстрадал выход в финал

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ответного полуфинала Лиги Европы против «Сельты» (1:1) отметил, что команда не использовала свои шансы в первом поединке (1:0) и усложнила свою задачу.

Главный тренер Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> после ответного полуфинала Лиги Европы против <span class=error>Сельты</span> (1:1) отметил что команда не использовала свои шансы в первом поединке (1:0) и усложнила свою задачу. Увеличить
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По его словам, игрокам пришлось отдать все силы для выхода в финал. В решающем матче «МЮ» сыграет с «Аяксом».

— В первом матче мы играли лучше, — приводит BT Sport слова Моуринью. — Но мы никогда не убиваем интригу и не используем свои шансы. Соперник был раскрепощен и создал нам проблемы. Мы выстрадали выход в финал. Парни отдали все силы, и я очень рад за них. После 14 матчей мы в финале. Если выиграем Лигу Европы, я буду счастлив. Это будет потрясающе.

11.05.2017 22:05 плей-офф: 1/2 финала Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:1 Сельта
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Эдуардо Бериссо
Голы
17′ Маруан Феллаини (М. Рэшфорд) 27
24 Факундо Ронкалья (Т. Бонгонда) 85′
Составы
Серхио Ромеро 20
Антонио Валенсия (к) 25
Маттео Дармиан 36
88′ Эрик Байи 3
32′ Дэйли Блинд 17
Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
81′ Андер Агуэра Эррера 21
77′ Генрих Мхитарян 22
Майкл Кэррик 16
86′ Джесси Лингард 35
Уэйн Руни 10
89′ Маркус Рэшфорд 39
Крис Смоллинг 12
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо (к)
19 Хонатан Хонни Кастро
22 Густаво Даниэль Кабраль 90+2′
24 Факундо Ронкалья 89′
8 Пабло Эрнандес
11 Йон Гвидетти
10 Яго Аспас 66′
6 Неманья Радойя 68′
7 Тео Бонгонда
18 Даниэль Васс 45′
16 Руис Хосабед Санчес
11 Пионе Систо 80′
12 Клаудио Бовю
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 1
10 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 6
4 Угловые 8
19 Фолы 19
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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