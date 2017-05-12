Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» выстрадал выход в финал

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По его словам, игрокам пришлось отдать все силы для выхода в финал. В решающем матче «МЮ» сыграет с «Аяксом».

— В первом матче мы играли лучше, — приводит BT Sport слова Моуринью. — Но мы никогда не убиваем интригу и не используем свои шансы. Соперник был раскрепощен и создал нам проблемы. Мы выстрадали выход в финал. Парни отдали все силы, и я очень рад за них. После 14 матчей мы в финале. Если выиграем Лигу Европы, я буду счастлив. Это будет потрясающе.