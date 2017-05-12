Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» выстрадал выход в финал
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ответного полуфинала Лиги Европы против «Сельты» (1:1) отметил, что команда не использовала свои шансы в первом поединке (1:0) и усложнила свою задачу.
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По его словам, игрокам пришлось отдать все силы для выхода в финал. В решающем матче «МЮ» сыграет с «Аяксом».
— В первом матче мы играли лучше, — приводит BT Sport слова Моуринью. — Но мы никогда не убиваем интригу и не используем свои шансы. Соперник был раскрепощен и создал нам проблемы. Мы выстрадали выход в финал. Парни отдали все силы, и я очень рад за них. После 14 матчей мы в финале. Если выиграем Лигу Европы, я буду счастлив. Это будет потрясающе.
|11.05.2017 22:05
|плей-офф: 1/2 финала
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Сельта
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|1
|10
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|19
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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