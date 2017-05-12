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12 мая 2017, 0:44 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Аспас: «Сельта» прижала к воротам «МЮ» с его игроками по € 40−50 млн

Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился впечатлениями от ответного матча ½ финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Нападающий <span class=error>Сельты</span> <span class=error>Яго</span> <span class=error>Аспас</span> поделился впечатлениями от ответного матча ½ финала Лиги Европы с Манчестер Юнайтед (1:1). Увеличить
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В решающий раунд пробились манкунианцы, которые выиграли первую встречу в гостях со счётом 1:0.

«Сожалеем, что не смогли порадовать болельщиков, пришедших нас поддержать. Мы играли лучше соперника и могли рассчитывать на большее. “Сельта” в гостях прижала “Юнайтед” к его воротам. С его-то игроками по € 40−50 млн. У нас молодая команда, и я уверен, что мы ещё вернёмся», — приводит слова Аспаса Marca.

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