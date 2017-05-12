Аспас: «Сельта» прижала к воротам «МЮ» с его игроками по € 40−50 млн
Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился впечатлениями от ответного матча ½ финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
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В решающий раунд пробились манкунианцы, которые выиграли первую встречу в гостях со счётом 1:0.
«Сожалеем, что не смогли порадовать болельщиков, пришедших нас поддержать. Мы играли лучше соперника и могли рассчитывать на большее. “Сельта” в гостях прижала “Юнайтед” к его воротам. С
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