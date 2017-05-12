Ляказетт: Всё могло бы сложиться по-другому, если бы я сыграл в Амстердаме

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В первом матче французская команда проиграла со счётом 1:4, поэтому не смогла выйти в финал турнира.
«Мы были близки к тому, чтобы выйти дальше. Мы не были достаточно агрессивны у чужих ворот и эффективны у своих. Всё могло бы сложиться по-другому, если бы я был готов сыграть в первом матче. Возможно, мы сыграли бы лучше, возможно, хуже. Мы разочарованы тем, как сложилась первая игра», — цитирует Ляказетта пресс-служба УЕФА.
25-летний футболист из-за проблем с подколенным сухожилием начал первую игру с «Аяксом» на скамейке запасных и вышел на поле лишь в конце встречи. В ответном матче французский форвард дубль в течение двух минут.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ответного полуфинала Лиги Европы против «Сельты» (1:1) отметил, что команда не использовала свои шансы в первом поединке (1:0) и усложнила свою задачу.