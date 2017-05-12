Ляказетт: Всё могло бы сложиться по-другому, если бы я сыграл в Амстердаме

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом матче французская команда проиграла со счётом 1:4, поэтому не смогла выйти в финал турнира.

«Мы были близки к тому, чтобы выйти дальше. Мы не были достаточно агрессивны у чужих ворот и эффективны у своих. Всё могло бы сложиться по-другому, если бы я был готов сыграть в первом матче. Возможно, мы сыграли бы лучше, возможно, хуже. Мы разочарованы тем, как сложилась первая игра», — цитирует Ляказетта пресс-служба УЕФА.