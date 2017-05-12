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12 мая 2017, 0:45 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ляказетт: Всё могло бы сложиться по-другому, если бы я сыграл в Амстердаме

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал победу над «Аяксом» (3:1) в ответной игре ½ финала Лиги Европы.

Нападающий Лиона Александр Ляказетт прокомментировал победу над <span class=error>Аяксом</span> (3:1) в ответной игре ½ финала Лиги Европы. Увеличить
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В первом матче французская команда проиграла со счётом 1:4, поэтому не смогла выйти в финал турнира.

«Мы были близки к тому, чтобы выйти дальше. Мы не были достаточно агрессивны у чужих ворот и эффективны у своих. Всё могло бы сложиться по-другому, если бы я был готов сыграть в первом матче. Возможно, мы сыграли бы лучше, возможно, хуже. Мы разочарованы тем, как сложилась первая игра», — цитирует Ляказетта пресс-служба УЕФА.

25-летний футболист из-за проблем с подколенным сухожилием начал первую игру с «Аяксом» на скамейке запасных и вышел на поле лишь в конце встречи. В ответном матче французский форвард дубль в течение двух минут.

11.05.2017 22:05 плей-офф: 1/2 финала Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 3:1 Аякс
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Брюно Женезьо Петер Бос
Голы
45′ Александр Ляказетт 10
45+1′ Александр Ляказетт (Н. Фекир) 10
81′ Рашид Геззаль (М. Рыбус) 11
25 Каспер Дольберг (А. Юнес) 27′
Составы
Антони Лопеш 1
Рафаэл да Силва 20
61′ Николя Нкулу 3
48′ Муктар Диакаби 5
Максвел Гнали Корне 27
61′ Набиль Фекир 18
Александр Ляказетт 10
20′ Корантен Толиссо 8
Максим Гоналон (к) 21
18′ 75′ Жереми Морель 15
Мачей Рыбус 31
77′ Матье Вальбуэна 28
Рашид Геззаль 11
24 Андре Онана
26 Ник Фиргефер 68′ 84′
5 Дависон Санчес
36 Маттейс де Лигт
10 Дави Классен (к) 50′
22 Хаким Зиеш
25 Каспер Дольберг
9 Бертран Траоре
3 Джоэл Фелтман 64′ 49′
23 Кенни Тете
20 Лассе Шене 58′
30 Донни ван де Бек
11 Амин Юнес 82′
45 Джастин Клюйверт
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 5
17 Фолы 20
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
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