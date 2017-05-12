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12 мая 2017, 0:11 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Аякс» проиграл «Лиону», но вышел в финал футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Голландский «Аякс» на выезде проиграл французскому «Лиону» со счетом 1:3 во втором матче ½ финала футбольной Лиги Европы, но вышел в финал турнира.

Французский клуб победил со счетом 3:1. Увеличить
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В составе «Аякса» мяч забил Каспер Дольберг (27-я минута). У хозяев дважды в течение двух минут отличился Александр Ляказетт (45 — с пенальти, 45), еще один гол на счету Рашида Геззаля (81). На 84-й минуте футболист «Аякса» Ник Виргевер был удален с поля.

Первая встреча в Амстердаме завершилась крупной победой «Аякса» со счетом 4:1. Таким образом, по сумме двух встреч дальше прошел голландский клуб.

В решающий встрече «Аякс» сыграет с английским клубом «Манчестер Юнайтед», который в своем полуфинале был сильнее испанской «Сельты». Команды встречались четыре раза в истории. В сезоне-1976/77 жеребьевка свела клубы в 1/32 финала Кубка УЕФА, гостевую встречу англичане проиграли (0:1), но в домашнем матче смогли исправить ситуацию и пройти дальше (2:0). Еще два раза команды встречались на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2011/12, и по сумме двух матчей снова сильнее была команда из Манчестера — победа 2:0 в гостях и поражение 1:2 дома.

Финал пройдет 24 мая в шведской Сольне.

11.05.2017 22:05 плей-офф: 1/2 финала Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 3:1 Аякс
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Брюно Женезьо Петер Бос
Голы
45′ Александр Ляказетт 10
45+1′ Александр Ляказетт (Н. Фекир) 10
81′ Рашид Геззаль (М. Рыбус) 11
25 Каспер Дольберг (А. Юнес) 27′
Составы
Антони Лопеш 1
Рафаэл да Силва 20
61′ Николя Нкулу 3
48′ Муктар Диакаби 5
Максвел Гнали Корне 27
61′ Набиль Фекир 18
Александр Ляказетт 10
20′ Корантен Толиссо 8
Максим Гоналон (к) 21
18′ 75′ Жереми Морель 15
Мачей Рыбус 31
77′ Матье Вальбуэна 28
Рашид Геззаль 11
24 Андре Онана
26 Ник Фиргефер 68′ 84′
5 Дависон Санчес
36 Маттейс де Лигт
10 Дави Классен (к) 50′
22 Хаким Зиеш
25 Каспер Дольберг
9 Бертран Траоре
3 Джоэл Фелтман 64′ 49′
23 Кенни Тете
20 Лассе Шене 58′
30 Донни ван де Бек
11 Амин Юнес 82′
45 Джастин Клюйверт
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 14
8 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 5
17 Фолы 20
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
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Новости Еврокубков

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и вышел в финал футбольной Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и вышел в финал футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с испанской «Сельтой» со счетом 1:1 в ответном матче ½ финала футбольной Лиги Европы и вышел в финал турнира. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
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