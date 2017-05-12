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12 мая 2017, 0:09 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и вышел в финал футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с испанской «Сельтой» со счетом 1:1 в ответном матче ½ финала футбольной Лиги Европы и вышел в финал турнира. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Ответная встреча полуфинала которая состоялась в Манчестере завершилась со счетом 1:1. Увеличить
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В составе хозяев мяч забил Маруан Феллайни (17-я минута). У гостей отличился Факундо Ронкалья (85). В концовке встречи игроки команд Эрик Байи (МЮ) и Факундо Ронкалья («Сельта») получили красные карточки за неспортивное поведение.

Первая встреча полуфинала в Виго завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

В решающем матче «Манчестер» встретится с голландским «Аяксом», который по сумме двух матчей был сильнее французского «Лиона». Команды встречались четыре раза в истории. В сезоне-1976/77 жеребьевка свела клубы в 1/32 финала Кубка УЕФА, гостевую встречу англичане проиграли (0:1), но в домашнем матче смогли исправить ситуацию и пройти дальше (2:0). Еще два раза команды встречались на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2011/12, и по сумме двух матчей опять снова был сильнее «Манчестер» — победа 2:0 в гостях и поражение 1:2 дома.

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведской Сольне.

11.05.2017 22:05 плей-офф: 1/2 финала Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:1 Сельта
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Эдуардо Бериссо
Голы
17′ Маруан Феллаини (М. Рэшфорд) 27
24 Факундо Ронкалья (Т. Бонгонда) 85′
Составы
Серхио Ромеро 20
Антонио Валенсия (к) 25
Маттео Дармиан 36
88′ Эрик Байи 3
32′ Дэйли Блинд 17
Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
81′ Андер Агуэра Эррера 21
77′ Генрих Мхитарян 22
Майкл Кэррик 16
86′ Джесси Лингард 35
Уэйн Руни 10
89′ Маркус Рэшфорд 39
Крис Смоллинг 12
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо (к)
19 Хонатан Хонни Кастро
22 Густаво Даниэль Кабраль 90+2′
24 Факундо Ронкалья 89′
8 Пабло Эрнандес
11 Йон Гвидетти
10 Яго Аспас 66′
6 Неманья Радойя 68′
7 Тео Бонгонда
18 Даниэль Васс 45′
16 Руис Хосабед Санчес
11 Пионе Систо 80′
12 Клаудио Бовю
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 1
10 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 6
4 Угловые 8
19 Фолы 19
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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