«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и вышел в финал футбольной Лиги Европы

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В составе хозяев мяч забил Маруан Феллайни (17-я минута). У гостей отличился Факундо Ронкалья (85). В концовке встречи игроки команд Эрик Байи (МЮ) и Факундо Ронкалья («Сельта») получили красные карточки за неспортивное поведение.

Первая встреча полуфинала в Виго завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

В решающем матче «Манчестер» встретится с голландским «Аяксом», который по сумме двух матчей был сильнее французского «Лиона». Команды встречались четыре раза в истории. В сезоне-1976/77 жеребьевка свела клубы в 1/32 финала Кубка УЕФА, гостевую встречу англичане проиграли (0:1), но в домашнем матче смогли исправить ситуацию и пройти дальше (2:0). Еще два раза команды встречались на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2011/12, и по сумме двух матчей опять снова был сильнее «Манчестер» — победа 2:0 в гостях и поражение 1:2 дома.

Финал Лиги Европы пройдет 24 мая в шведской Сольне.