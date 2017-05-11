«Манчестер Юнайтед» — «Сельта»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Сельты» на ответный матч ½ финала Лиги Европы.
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В первой игре англичане победили испанцев со счётом 1:0.
«МЮ»: Ромеро, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Рашфорд.
Запасные: де Хеа, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мата, Марсьяль, Руни.
«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс, Радоя, Эрнандес, Аспас, Систо, Гвидетти.
Запасные: Вильяр, Фонтас, Гомес, Диас, Хосабед, Бонгонда, Бове.
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