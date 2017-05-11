Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29712246/
11 мая 2017, 21:36 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» — «Сельта»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Сельты» на ответный матч ½ финала Лиги Европы.

Стали известны стартовые составы Манчестер Юнайтед и <span class=error>Сельты</span> на ответный матч ½ финала Лиги Европы. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первой игре англичане победили испанцев со счётом 1:0.

«МЮ»: Ромеро, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Рашфорд.

Запасные: де Хеа, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мата, Марсьяль, Руни.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс, Радоя, Эрнандес, Аспас, Систо, Гвидетти.

Запасные: Вильяр, Фонтас, Гомес, Диас, Хосабед, Бонгонда, Бове.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Сельта
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Карпин: «Сельта» выбьет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы

Карпин: «Сельта» выбьет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы

Бывший главный тренер московского «Спартака» и экс-игрок «Сельты» Валерий Карпин дал прогноз на ответный полуфинальный матч ½ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Сельта». В первой игре «МЮ» победил со счётом 1:0.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото