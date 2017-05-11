Карпин: «Сельта» выбьет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы
Бывший главный тренер московского «Спартака» и
экс-игрок «Сельты» Валерий Карпин дал прогноз на ответный полуфинальный матч ½ финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Сельта». В первой игре «МЮ» победил со счётом 1:0.
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«Манчестер Юнайтед» выиграл первый матч со счётом 1:0. Комфортный счёт перед ответной домашней встречей, тут ничего не скажешь. По уровню игроков английская команда «Сельту» также превосходит.
Но так как «Сельта» для меня является не чужой командой, отношусь к ней неравнодушно, то несмотря ни на что, несмотря на все факторы, на то, что матч гостевой, на то, что надо отыгрываться, на то, что играют против «Манчестер Юнайтед», поставлю на проход испанского клуба, — сказал Карпин.
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