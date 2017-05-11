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11 мая 2017, 13:31 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Хедира, заменённый на 10-й минуте матча с «Монако», избежал серьёзной травмы

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира избежал серьёзного повреждения и готов помочь «старой синьоре» в решающих матчах сезона. Об этом футболист написал на своей официальной странице в «Твиттере».

Немец получил травму в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:1), состоявшегося 9 мая, и был заменён уже на 10-й минуте.

«Хорошие новости. Ничего серьёзного не произошло. Я отдохну ближайшие пару дней, после чего буду готов помочь команде в решающих матчах сезона», — говорится в сообщении.

«Ювентус» 14 мая в 36-м туре итальянской Серии А сыграет с «Ромой». В случае победы туринцы обеспечат себе чемпионский титул. Спустя три дня, 17 мая, «старая синьора» в Риме сыграет против «Лацио» в финале Кубка Италии, а 3 июня в Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов. Подопечные Массимилиано Аллегри встретятся с «Реалом».

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