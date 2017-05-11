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11 мая 2017, 13:17 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Локомотив» получил лицензию, позволяющую выступать в еврокубках в следующем сезоне

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский футбольный клуб «Локомотив» успешно прошел лицензирование, получив право на участие в Российской футбольной премьер- лиге и Лиге Европы в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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© ИТАР-ТАСС

«Локомотиву» дали лицензию на участие в чемпионате России и еврокубках следующего сезона, — сказали в пресс-службе.

Железнодорожники стали обладателями Кубка России сезона-2016/17 и обеспечили себе участие в Лиге Европы следующего сезона со стадии группового этапа. В розыгрыше чемпионата «Локомотив» после 27 туров занимает восьмое место, в его активе 36 очков.

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