Игрок «Юве» Хедира заявил, что его травма несерьезна, и он сможет сыграть в финале ЛЧ

Хедира получил травму во вторник в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:1).

«Хорошие новости. Ничего серьезного. Я отдохну несколько дней, но после этого смогу помочь команде в решающих матчах. Я все еще в восторге от того, что мы добрались до Кардиффа, и особенно, как мы это сделали. С нетерпением жду встречи с “Реалом” для большой битвы», — написал Хедира в своем микроблоге в Twitter.

Финал Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Good news. It's nothing serious. I'll rest for the next couple of days but after that I'll be able to help the team in the decisive games. <a href="https://t.co/u3MVt6sYsj">pic.twitter.com/u3MVt6sYsj</a></p>— Sami Khedira (@SamiKhedira) <a href="https://twitter.com/SamiKhedira/status/862589506503008256">11 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>