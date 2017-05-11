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11 мая 2017, 12:34 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Игрок «Юве» Хедира заявил, что его травма несерьезна, и он сможет сыграть в финале ЛЧ

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира сообщил, что его травма оказалась несерьезной, и он сможет сыграть в финальном матче футбольной Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Хедира получил травму во вторник в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:1).

«Хорошие новости. Ничего серьезного. Я отдохну несколько дней, но после этого смогу помочь команде в решающих матчах. Я все еще в восторге от того, что мы добрались до Кардиффа, и особенно, как мы это сделали. С нетерпением жду встречи с “Реалом” для большой битвы», — написал Хедира в своем микроблоге в Twitter.

Финал Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе.

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