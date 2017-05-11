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11 мая 2017, 12:04 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Иско и Дани Алвес претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА опубликованы имена двух футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

За награду поспорят полузащитник «Реала» Иско и защитник «Ювентуса» Дани Алвес.

Мадридский «Реал» накануне проиграл «Атлетико» (1:2), но вышел в финал по сумме двух матчей. Иско в ответной игре стал автором единственного гола «сливочных».

«Ювентус» в ответном матче ½ финала обыграл «Монако» (2:1) и вышел в финал. Один из голов «старой синьоры» на счету Дани Алвеса.

Голосование завершится 12 мая.

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