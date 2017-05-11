Иско и Дани Алвес претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

За награду поспорят полузащитник «Реала» Иско и защитник «Ювентуса» Дани Алвес.

Мадридский «Реал» накануне проиграл «Атлетико» (1:2), но вышел в финал по сумме двух матчей. Иско в ответной игре стал автором единственного гола «сливочных».

«Ювентус» в ответном матче ½ финала обыграл «Монако» (2:1) и вышел в финал. Один из голов «старой синьоры» на счету Дани Алвеса.

Голосование завершится 12 мая.