Иско и Дани Алвес претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
На официальном сайте УЕФА опубликованы имена двух футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
За награду поспорят полузащитник «Реала» Иско и защитник «Ювентуса» Дани Алвес.
Мадридский «Реал» накануне проиграл «Атлетико» (1:2), но вышел в финал по сумме двух матчей. Иско в ответной игре стал автором единственного гола «сливочных».
«Ювентус» в ответном матче ½ финала обыграл «Монако» (2:1) и вышел в финал. Один из голов «старой синьоры» на счету Дани Алвеса.
Голосование завершится 12 мая.
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