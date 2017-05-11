«Даже сам Бензема не знает, как он сделал такое»

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Казалось, что «Реал» на 99,9% гарантировал себе участие в финале Лиги чемпионов — 2016/17 еще на прошлой неделе. По итогам первого матча с «Атлетико», в котором «сливочные» на «Сантьяго Бернабеу» уничтожили оппонентов со счетом 3:0 благодаря хет-трику фантастического Криштиану Роналду, едва ли кто-то мог предположить, что в ответной встрече «матрасники» не только создадут иллюзию борьбы за выход в решающую стадию, но и заставят «Королевский клуб» по-настоящему поволноваться, уже на старте поединка отыграв два мяча.

Именно так, впрочем, и вышло.

Уже к 16-й минуте игры подопечным Диего Симеоне усилиями Сауля и Антуана Гризманна удалось дважды огорчить голкипера гостей Кейлора Наваса, из-за чего интрига в противостоянии засияла новыми яркими красками — благо, что и у самого титулованного клуба Европы на поле совсем ничего не получилось.

Факт проваленного «Реалом» старта матча после финального свистка не стал отрицать и главный тренер столичной команды Зинедин Зидан. Француз назвал первые 25 минут встречи для своих подопечных «несладкими», подчеркнув, что ожидал подобного развития событий.

«Я знал, что нам будет очень несладко в первые 25 минут — они и забили в этот период дважды», — заявил специалист в интервью официальному сайту УЕФА.

Несмотря на сверхбодрое начало в исполнении хозяев, уже ближе к концу первой половины действующие обладатели самого престижного трофея Европы стали понемногу перехватывать игровое преимущество, а за несколько минут до свистка турецкого арбитра Джюнейта Чакыра на перерыв еще и забили, практически полностью снивелировав все былые потуги соперников — «матрасникам» для выхода в финал вновь нужно было отыгрывать три мяча, что в условиях ограниченного времени и отданных на стартовый спурт сил виделось нереальным.

Встреча в итоге так и завершилась:

«Атлетико» впервые за почти 60 (!) лет удалось переиграть в рамках еврокубков своих заклятых соседей, а «Реал» хоть и без исторических свершений, но все же достаточно спокойно сумел выполнить главную задачу по выходу в финал, где сразится с туринским «Ювентусом», бывшим клубом Зидана.

«В последние 15 минут первого тайма мы нашли себя и забили великолепный гол, — продолжил Зидан. — Во втором тайме мы были намного лучше — знали, что предстоит борьба, и счастливы попасть в финал. Очень горжусь ребятами, это долгий путь, и туда непросто добраться. Я очень рад и по-настоящему горжусь всеми сегодня, в восторге от того, как все сложилось для меня. Эта команда — фантастическая, это работа каждого».

«Ювентус»? Это будет особенная игра для меня. Туринский клуб был очень важен для моей карьеры игрока и меня самого. Он дал мне все, однако это финал, и я теперь тренер «Реала», клуба моей жизни. Могу сказать лишь, что в Кардиффе будет хороший решающий матч, это точно, — заверил тренер, 20 лет назад в финале Лиги чемпионов уступивший мадридцам, будучи футболистом «Старой синьоры».

Кроме того, наставник особо отметил игру нападающего своей команды Карима Бензема — в эпизоде с результативным ударом Иско, снявшим все вопросы о победителе полуфинала, француз по-настоящему удивил филигранным дриблингом, обыграв у лицевой линии нескольких соперников.

«Я спросил Бензема, как он это сделал, но даже Карим не знает», — сказал Зидан.

В свою очередь визави Зидана Диего Симеоне по окончании игры посетовал на то, что ему до сих пор недоступна функция клонирования ведущих футболистов «матрасников».

«У наших игроков большие сердца — сегодня они отдали себя целиком. Мы должны клонировать их. Завершается важный день — мы вылетели из турнира, но не проиграли. Это поможет нам стать сильнее», — подчеркнул аргентинский специалист.

«Мы отдали все силы, как и в предыдущие годы, — продолжил Симеоне. — Сезоны идут, но игроки продолжают расти. Я просыпаюсь каждый день и планирую наши матчи: это придает мне мотивации. Сегодня нам противостоял действующий чемпион. Сделаем правильные выводы и будем прибавлять.

Сейчас я счастлив и горд, ведь мы показали, что представляет из себя наша команда. Мы сражались, мы идем на третьем месте в чемпионате Испании, дважды выходили в финал Лиги чемпионов. На прошлой неделе результат получился ужасным, но мы верили, что сможем отыграться.

Первые 30−35 минут наши болельщики запомнят надолго. Затем соперники воспользовались нашей ошибкой в обороне и забили гол, такое случается.

Сегодняшняя магия «Висенте Кальдерон» останется со мной надолго.

«Первые 25 минут отняли у нас много сил, — подытожил тренер. — Было сложно продолжать в том же темпе. Нам противостояла замечательная команда. “Реал” забил после первой же нашей ошибки. А Бензема сотворил чудо. И все же первый тайм в нашем исполнении был великолепным».

«Игроки «Атлетико» голодны до побед, — отметил после завершения матча капитан «Реала» Серхио Рамос в разговоре с Mundo Deportivo. — Мы остались спокойными, когда пропустили два быстрых гола соперника. Но конечно, хотели бы, чтобы игра сложилась иначе.

Гордимся тем, что за четыре года в третий раз вышли в финал Лиги чемпионов. Результаты нашей команды — нечто невероятное, их будут помнить наши внуки. Мы должны это ценить. Теперь нам надо сконцентрироваться на матчах примеры. У нас еще будет время подумать о финале с «Ювентусом».

Зидан — тренер, который знает, как правильно управлять командой. Все мы крайне мотивированы. Мы в восторге от него.

«Реал» находится на правильном пути к новым титулам.

А вот основной вратарь «сливочных» Кейлор Навас, комментируя ход встречи, заявил на радостях от выхода в финал о желании остаться в команде на долгие годы — несмотря даже на возможный скорый приход в стан «Королевского клуба» голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, возможно, лучшего игрока данной позиции в мире на данный момент.

«Я хочу остаться в «Реале» на долгие годы. Стараюсь не слушать то, что говорят вокруг, а просто выполняю свою работу на поле. Я вижу поддержку фанатов.

Сезон? Он получился непростым для меня. Все началось со скомканной предсезонки, из-за чего было тяжело в течение года, но теперь все отлично. Я рад, что могу играть на таком высоком уровне, — передает слова 30-летнего костариканца Goal.com.

«Нужно быть довольными отношением игроков, их усилиями и усердной работой, это поддерживалось болельщиками, — подчеркнул в свою очередь нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, пенальти за фол на котором успешно реализовал на старте матча Гризманн. — То, что мы сегодня смогли победить, — маленький шажок вперед.

Будет еще один розыгрыш Лиги чемпионов, и наша мечта возможна.

У нас были большие надежды, мы показали, что все возможно и были близки к тому, чтобы отыграться. Первый матч оказался решающим, мы извлечем из нее уроки.

Нам не хватает времени, великие вещи не достигаются быстро. Сейчас мы создаем основу. Но мы в одном из самых успешных моментов своей истории. Нужно сделать шаг вперед, на новом стадионе.