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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29702668/
11 мая 2017, 10:51 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Жозе Моуринью: МЮ проделал длинный путь в Лиге Европы и мечтает победить

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями в преддверии ответного матча Лиги Европы с «Сельтой», признался, что мечтает выиграть европейский трофей и объяснил, почему эта победа для «Юнайтед» не менее важна, чем для соперника.

На пресс-конференции 54-летний португальский специалист рассказал, почему для «Юнайтед» матч с «Сельтой» очень важен:

«Для “Сельты”, по их словам, этот матч — самый главный в истории. Для нас он тоже очень важен, даже несмотря на то, что мы уже играли во многих крупных турнирах. Я не верю, что “Сельта” мечтает выиграть больше нас. Я действительно не верю. Думаю, что оба клуба одинаково хотят победить».

Моуринью заявил, что думает прежде всего о футболистах, которые давно играют за клуб и еще ни разу не побеждали в Лиге Европы.

«Я не говорю о себе, я думаю о клубе, о футболистах. Трофей очень важен для “Манчестер Юнайтед”, нам важно попасть в финал турнира. Клуб еще никогда не выигрывал этот европейский трофей. Для наших футболистов это будет настоящим успехом. В клубе есть игроки, которые уже давно выступают за “Юнайтед” — Руни, Каррик, Янг. Они никогда не выигрывали Лигу Европы, поэтому мечтают победить. В матче с “Сельтой” мы будем упорно бороться. Мы прошли долгий путь — это 14-й матч в Лиге Европы, поэтому мы хотим дойти до конца и победить».

Португалец рассказал, почему в премьер-лиге команда играет ослабленным составом:

«Ситуация простая: у нас 17 матчей за семь недель, с 16 игроками, пройти такой путь невозможно. Это не авантюра, это было простое решение, которое основано на здравом смысле в связи с нашей ситуацией. У нас очень много травмированных. Мы потеряли четырех игроков за одну неделю. Речь идет о Смоллинге, Джонсе, Рохо и Ибрагимовиче в матче с “Андерлехтом”. После этого мы потеряли игроков, которые могли бы их заменить — Янг, Шоу, Фосу-Менса. Когда и эти футболисты выбыли из строя, мы поняли, что провести 17 матчей за семь недель одним составом просто нереально».

На пресс-конференции Моуринью затронул тему болельщиков:

«В матче против «Челси» (который «Юнайтед» выиграл 2:0), я почувствовал, что мои футболисты были настроены играть с первой и до последней минуты. Это был действительно очень хороший матч на «Олд Траффорд». Болельщики нас горячо поддерживали всю встречу.

Но у нас были и другие матчи, например с «Андерлехтом», где стадион нас принял не достаточно тепло, хотя это был очень важный матч для нас. Тогда был четвертьфинал. С «Сельтой» — уже полуфинал, остался один шаг до решающей игры. Поэтому мы должны бороться изо всех сил и показать болельщикам, на что мы способны, — сказал Моуринью.

Напомним, что первая игра завершилась победой «Юнайтед» со счетом 1:0. Ответный матч состоится сегодня в 22:05 мск в Англии.

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