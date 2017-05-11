МЮ — почти в финале?
Сегодня в Манчестере и Лионе пройдут ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.
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ЛИГА ЕВРОПЫ. ½ финала. Ответные матчи.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СЕЛЬТА.
11 мая. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22.05 (Матч ТВ. Матч! Футбол 2).
Судья: Хацеган (Румыния).
ПОТЕРИ: Рохо,
Первый матч — 1:0.
Прогноз Winline: П1 1.55 — Н 4.21 — П2 6.36.
Гостевая победа 1:0 на этой стадии турнира с вероятностью в 88,2 процента гарантирует «МЮ» выход в финал. Тем не менее, «Сельта» продолжает храбриться и грозиться прервать шестиматчевую на данный момент победную еврокубковую серию «красных дьяволов» на «Олд Траффорд». По окончании первой встречи в Виго наставник галисийцев Эдуардо Бериццо заявил: «В ответном поединке пойдем забивать». А лучший снайпер испанского клуба Яго Аспас вспомнил о том, как его команда точно в такой же ситуации выбила из турнира «Шахтер». «Сельта» в принципе не проигрывает в гостях с заключительного тура группового раунда, одержав три выездных победы со счетом 2:0 и сделав ничью с «Генком», когда необходимости рваться в атаку не было.
Оба клуба в выходные ожидаемо пожертвовали матчами национальных чемпионатов. «МЮ» выпустил против «Арсенала» лишь трех игравших в Виго футболистов, предоставив паузу Рэшфорду, оказавшемуся фигурантом трансферного скандала Погба и другим звездам, а в оборону Жозе Моуринью отрядил долго лечившихся Смоллинга и Джоунса. Обернулось это поражением, которое убеждает: команда все поставила на Лигу Европы. Да и клуб тоже, потому что невыход в Лигу чемпионов грозит потерями 85 миллионов фунтов стерлингов. Проиграла и давно махнувшая рукой на ла лигу «Сельта». При этом трудно поверить, что галисийцы вдруг по мановению волшебной палочки вспомнят победные рецепты. Скорее, они уже сорвались в штопор, потерпев пять поражений подряд с общим счетом 1:10.
Впрочем, на словах испанцы не сдались, а болельщики с воодушевлением восприняли новость о возвращении в строй испытывавшего проблемы с поясницей полузащитника Пабло Эрнандеса. Тем временем поклонников «МЮ» призывает прийти на стадион Андер Эррера. Хавбек поблагодарил всех за признание лучшим футболистом апреля и заявил: поддержка зрителей может стать решающей на пути в финал. А уже от его исхода будет зависеть, в каком из еврокубков выступят «красные дьяволы» в представленной в среду выездной форме нового образца.
ЦИФРЫ.
4 поражения подряд потерпела «Сельта» в последних матчах с английскими клубами.
9 матчей не знает поражений в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед».
ЦИТАТА.
Жозе МОУРИНЬЮ, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:
— Для любого клуба трофеи очень важны, равно как важен и выход в еврокубковый финал. В коллекции клуба не хватает только этого еврокубка, он имеет для нас большое значение. Для нашего нынешнего коллектива это был бы первый европейский трофей. Очень важный турнир для клуба и игроков, поэтому будем стараться изо всех сил.
ЛИОН — АЯКС.
11 мая. Лион. Стадион «Парк Олимпик». 22.05 (Матч! Футбол 1).
Судья: Марчиняк (Польша).
ПОТЕРИ: Диакаби, Толиссо,
Первый матч — 1:4.
Прогноз Winline: П1 1.68 — Н 4.42 — П2 4.61.
Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо по горячим следам назвал результат первого матча крушением. Эта оценка соответствовала и ужасающим действиям в обороне, и итоговому результату, ведь прежде французские клубы никогда не проигрывали первый еврокубковый полуфинал с разрывом в три мяча. «Аякс», напротив, и переписывал историю, установив рекорд Лиги Европы по числу нанесенных ударов в игре этой стадии (16), и заставлял вспоминать о своем славном прошлом. Дело в том, что четыре гола за шаг до финала голландские клубы не забивали более двадцати лет, причем и тогда отличились амстердамцы, чьи ворота защищал один из нынешних руководителей клуба Эдвин ван дер Сар.
Вместе с тем многие в «Аяксе» призывают избегать эйфории. Петер Бос словно специально акцентировал внимание на преимуществе «Лиона» в первом тайме предыдущей игры, что, кстати, иллюстрируют 7 спасений голкипера Онаны, ни разу в этом сезоне не получавшего столь высокую нагрузку. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с рекордом сезона в виде 12 сэйвов лионца Антони Лопеша, но в «Аяксе» все помнят четвертьфинальную нервотрепку в Гельзенкирхене, где голландцы были в шаге от катастрофы, но все же выбили из турнира «Шальке». Герой того поединка Фиргефер, а также его коллега по амплуа Фелтман укрепят оборону гостей, отбыв дисквалификации. Хотя, если вспомнить игру в первом матче Тете, штрафникам еще нужно попасть в состав.
«Лион», конечно, не «Барселона», но каталонцы своей победой над «ПСЖ» заставили поверить: в футболе возможно все. Тем более, французы теперь в полной мере могут рассчитывать на свою главную звезду Ляказетта. Он уже набрал форму после травмы и заявил на днях, что команда должна выйти в финал. Словом, вера в подвиг президента клуба
«Если вы не верите в успех, то лучше сменить место работы, — подчеркнул капитан. — Не нужно спешить с выводами. В футболе всякое бывает. Мы должны показать игрокам “Аякса”, что они рано радовались». Капитан гостей Классе, в свою очередь, просит не думать, что его команда одной ногой в полуфинале, понимая: встречать голландцев будут не так гостеприимно, как на состоявшемся накануне официальном ужине с эксклюзивным десертом.
ЦИФРЫ.
3 голевых передачи отдал в первом матче полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш, установивший рекорд полуфиналов Лиги Европы.
13 мячей забил в трех домашних победных матчах
ЦИТАТА.
Брюно ЖЕНЕЗЬО, главный тренер «Лиона»:
— Возвращение Ляказетта многое меняет. Соперники будут вынуждены уделять ему много внимания, а он может забить в любой момент. Впрочем, ему нужна будет помощь со стороны всей команды. «Аякс» — молодая команда, которая может быть нестабильной. Мы должны сохранять спокойствие и, что очень важно, хорошо обороняться. Я надеюсь на хорошую игру.
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