ЛИГА ЕВРОПЫ. ½ финала. Ответные матчи.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — СЕЛЬТА.

11 мая. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22.05 (Матч ТВ. Матч! Футбол 2).

Судья: Хацеган (Румыния).

ПОТЕРИ: Рохо, Фосу-Менса, Ибрагимович, Шоу, Янг (все — травм.) — Росси (травм.), Бланко (под вопросом).

Первый матч — 1:0.

Прогноз Winline: П1 1.55 — Н 4.21 — П2 6.36.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/2 финала, 11.05.2017, 22:05 -:- Манчестер Юнайтед Сельта

Гостевая победа 1:0 на этой стадии турнира с вероятностью в 88,2 процента гарантирует «МЮ» выход в финал. Тем не менее, «Сельта» продолжает храбриться и грозиться прервать шестиматчевую на данный момент победную еврокубковую серию «красных дьяволов» на «Олд Траффорд». По окончании первой встречи в Виго наставник галисийцев Эдуардо Бериццо заявил: «В ответном поединке пойдем забивать». А лучший снайпер испанского клуба Яго Аспас вспомнил о том, как его команда точно в такой же ситуации выбила из турнира «Шахтер». «Сельта» в принципе не проигрывает в гостях с заключительного тура группового раунда, одержав три выездных победы со счетом 2:0 и сделав ничью с «Генком», когда необходимости рваться в атаку не было.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">? Chegamos! Hello Manchester! <a href="https://twitter.com/hashtag/ThisIsAfouteza?src=hash">#ThisIsAfouteza</a> <a href="https://t.co/h3d8r7qXMC">pic.twitter.com/h3d8r7qXMC</a></p>— RC Celta (@RCCelta) <a href="https://twitter.com/RCCelta/status/862283235858026496">10 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Оба клуба в выходные ожидаемо пожертвовали матчами национальных чемпионатов. «МЮ» выпустил против «Арсенала» лишь трех игравших в Виго футболистов, предоставив паузу Рэшфорду, оказавшемуся фигурантом трансферного скандала Погба и другим звездам, а в оборону Жозе Моуринью отрядил долго лечившихся Смоллинга и Джоунса. Обернулось это поражением, которое убеждает: команда все поставила на Лигу Европы. Да и клуб тоже, потому что невыход в Лигу чемпионов грозит потерями 85 миллионов фунтов стерлингов. Проиграла и давно махнувшая рукой на ла лигу «Сельта». При этом трудно поверить, что галисийцы вдруг по мановению волшебной палочки вспомнят победные рецепты. Скорее, они уже сорвались в штопор, потерпев пять поражений подряд с общим счетом 1:10.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">On target at Old Trafford?<br><br>Henrikh Mkhitaryan has scored 5 goals in the <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> this season. ⚽️ <a href="https://t.co/ThyCBgSC1V">pic.twitter.com/ThyCBgSC1V</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/862266745171718144">10 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, на словах испанцы не сдались, а болельщики с воодушевлением восприняли новость о возвращении в строй испытывавшего проблемы с поясницей полузащитника Пабло Эрнандеса. Тем временем поклонников «МЮ» призывает прийти на стадион Андер Эррера. Хавбек поблагодарил всех за признание лучшим футболистом апреля и заявил: поддержка зрителей может стать решающей на пути в финал. А уже от его исхода будет зависеть, в каком из еврокубков выступят «красные дьяволы» в представленной в среду выездной форме нового образца.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">In the stadium. ?<br>On the streets. ?<br>Always on point. ?<a href="https://twitter.com/hashtag/HereToCreate?src=hash">#HereToCreate</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a> <a href="https://twitter.com/AnderHerrera">@AnderHerrera</a> <a href="https://t.co/HaDoy6KPct">pic.twitter.com/HaDoy6KPct</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/862276081646227457">10 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ.

4 поражения подряд потерпела «Сельта» в последних матчах с английскими клубами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Manchester United are now 9 games unbeaten in the <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> (W7 D2) ?? <a href="https://t.co/PWUArbe9gH">pic.twitter.com/PWUArbe9gH</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/860242736192028673">4 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

9 матчей не знает поражений в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед».

ЦИТАТА.

Жозе МОУРИНЬЮ, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:

— Для любого клуба трофеи очень важны, равно как важен и выход в еврокубковый финал. В коллекции клуба не хватает только этого еврокубка, он имеет для нас большое значение. Для нашего нынешнего коллектива это был бы первый европейский трофей. Очень важный турнир для клуба и игроков, поэтому будем стараться изо всех сил.

Футбол Лига Европы 2016/2017 1/2 финала, 11.05.2017, 22:05 -:- Лион Аякс

ЛИОН — АЯКС.

11 мая. Лион. Стадион «Парк Олимпик». 22.05 (Матч! Футбол 1).

Судья: Марчиняк (Польша).

ПОТЕРИ: Диакаби, Толиссо, Янга-Мбива (все — под вопросом) — Синкграфен (под вопросом).

Первый матч — 1:4.

Прогноз Winline: П1 1.68 — Н 4.42 — П2 4.61.

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо по горячим следам назвал результат первого матча крушением. Эта оценка соответствовала и ужасающим действиям в обороне, и итоговому результату, ведь прежде французские клубы никогда не проигрывали первый еврокубковый полуфинал с разрывом в три мяча. «Аякс», напротив, и переписывал историю, установив рекорд Лиги Европы по числу нанесенных ударов в игре этой стадии (16), и заставлял вспоминать о своем славном прошлом. Дело в том, что четыре гола за шаг до финала голландские клубы не забивали более двадцати лет, причем и тогда отличились амстердамцы, чьи ворота защищал один из нынешних руководителей клуба Эдвин ван дер Сар.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Last Dutch side to score 4+ goals in a European semi-final or final?<br><br>This one ? <a href="https://t.co/BrsRXE31pW">pic.twitter.com/BrsRXE31pW</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/859840646156345344">3 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вместе с тем многие в «Аяксе» призывают избегать эйфории. Петер Бос словно специально акцентировал внимание на преимуществе «Лиона» в первом тайме предыдущей игры, что, кстати, иллюстрируют 7 спасений голкипера Онаны, ни разу в этом сезоне не получавшего столь высокую нагрузку. Это, конечно, не идет ни в какое сравнение с рекордом сезона в виде 12 сэйвов лионца Антони Лопеша, но в «Аяксе» все помнят четвертьфинальную нервотрепку в Гельзенкирхене, где голландцы были в шаге от катастрофы, но все же выбили из турнира «Шальке». Герой того поединка Фиргефер, а также его коллега по амплуа Фелтман укрепят оборону гостей, отбыв дисквалификации. Хотя, если вспомнить игру в первом матче Тете, штрафникам еще нужно попасть в состав.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">73% - Kenny Tete had the highest duel win percentage of all starting players in Ajax v Olympique Lyon (11/15 - 73%). Monster. <a href="https://t.co/DFmDI8qhXr">pic.twitter.com/DFmDI8qhXr</a></p>— OptaJohan (@OptaJohan) <a href="https://twitter.com/OptaJohan/status/860067962400780288">4 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Лион», конечно, не «Барселона», но каталонцы своей победой над «ПСЖ» заставили поверить: в футболе возможно все. Тем более, французы теперь в полной мере могут рассчитывать на свою главную звезду Ляказетта. Он уже набрал форму после травмы и заявил на днях, что команда должна выйти в финал. Словом, вера в подвиг президента клуба Жана-Мишеля Оласа подкреплена не только эмоциями, хотя и их, судя по заявлениям полузащитника Гоналона, хватает.

«Если вы не верите в успех, то лучше сменить место работы, — подчеркнул капитан. — Не нужно спешить с выводами. В футболе всякое бывает. Мы должны показать игрокам “Аякса”, что они рано радовались». Капитан гостей Классе, в свою очередь, просит не думать, что его команда одной ногой в полуфинале, понимая: встречать голландцев будут не так гостеприимно, как на состоявшемся накануне официальном ужине с эксклюзивным десертом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">They're preparing the dessert for tonight's official dinner before <a href="https://twitter.com/hashtag/OLAJAX?src=hash">#OLAJAX</a> at <a href="https://twitter.com/PaulBocuse">@PaulBocuse</a>... ?? <a href="https://t.co/NXTO9Kq9Bt">https://t.co/NXTO9Kq9Bt</a></p>— OL English (@OL_English) <a href="https://twitter.com/OL_English/status/862287877945913345">10 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ.

3 голевых передачи отдал в первом матче полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш, установивший рекорд полуфиналов Лиги Европы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Will Alexandre Lacazette inspire Lyon to a second-leg comeback? <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash">#UEL</a> <a href="https://t.co/6nCDJqyUXV">pic.twitter.com/6nCDJqyUXV</a></p>— UEFA Europa League (@EuropaLeague) <a href="https://twitter.com/EuropaLeague/status/862275273546506241">10 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

13 мячей забил в трех домашних победных матчах плей-офф текущего турнира «Лион».

ЦИТАТА.

Брюно ЖЕНЕЗЬО, главный тренер «Лиона»:

— Возвращение Ляказетта многое меняет. Соперники будут вынуждены уделять ему много внимания, а он может забить в любой момент. Впрочем, ему нужна будет помощь со стороны всей команды. «Аякс» — молодая команда, которая может быть нестабильной. Мы должны сохранять спокойствие и, что очень важно, хорошо обороняться. Я надеюсь на хорошую игру.