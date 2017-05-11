Симеоне: «Атлетико» провел почти идеальный первый тайм в ответном матче ЛЧ с «Реалом»

Игра, прошедшая в среду на стадионе «Атлетико» «Висенте Кальдерон», закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На голы Сауля Ньигеса (12-я минута) и Антуана Гризманна (16, с пенальти) у команды Симеоне «Реал» ответили точным ударом Иско (42). По сумме двух игр в финал вышел «Реал».

«Я рад и горд за команду. Первые 30−35 минут останутся в памяти надолго. Они отняли у нас много сил, было сложно поддерживать такой темп. Мы провели практически идеальный первый тайм. Но они воспользовались нашей ошибкой в обороне и забили свой гол. (Форвард “Реала” Карим) Бензема был великолепен в этом эпизоде. Сегодняшнее волшебство “Кальдерона” останется со мной надолго», — сказал Симеоне, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

«Мы отдали сегодня все так же, как делали это на протяжении последних нескольких лет. У наших игроков очень большие сердца, и то, сколько они отдают, это потрясающе. Нам нужно их клонировать. Сегодня мы сражались против действующих чемпионов. Мы получили урок, и он поможет нам расти», — отметил тренер.