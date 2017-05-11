Тренер «Реала» Зидан надеется, что Бейл оправится от травмы к финалу Лиги чемпионов
ГлМОСКВА, 11 мая —
Р-Спорт. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан выразил надежду, что нападающий его команды Гарет Бейл успеет восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов.
Бейл получил травму 23 апреля в матче чемпионата Испании с «Барселоной». У валлийца была диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги. Сообщалось, что Бейл, который в текущем сезоне провел 26 игр в составе «сливочных» и забил 9 мячей, может пропустить около трех недель.
«Сейчас Бейл поправляется. Надеюсь, он вернется к финалу. Надеюсь, он восстановится раньше. У нас есть три игры, и надеюсь, он сможет вернуться в общую группу перед одним из них. Мы хотим, чтобы он как можно скорее начал играть», — сказал Зидан, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.
В среду «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов уступил мадридскому «Атлетико» (1:2), но по сумме двух игр вышел в финал, где 3 июня встретится с туринским «Ювентусом».
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