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11 мая 2017, 8:04 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Тренер «Реала» Зидан надеется, что Бейл оправится от травмы к финалу Лиги чемпионов

ГлМОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан выразил надежду, что нападающий его команды Гарет Бейл успеет восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов.

Бейл получил травму 23 апреля в матче чемпионата Испании с «Барселоной». У валлийца была диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги. Сообщалось, что Бейл, который в текущем сезоне провел 26 игр в составе «сливочных» и забил 9 мячей, может пропустить около трех недель.

«Сейчас Бейл поправляется. Надеюсь, он вернется к финалу. Надеюсь, он восстановится раньше. У нас есть три игры, и надеюсь, он сможет вернуться в общую группу перед одним из них. Мы хотим, чтобы он как можно скорее начал играть», — сказал Зидан, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

В среду «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов уступил мадридскому «Атлетико» (1:2), но по сумме двух игр вышел в финал, где 3 июня встретится с туринским «Ювентусом».

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