Тренер «Реала» Зидан надеется, что Бейл оправится от травмы к финалу Лиги чемпионов

Бейл получил травму 23 апреля в матче чемпионата Испании с «Барселоной». У валлийца была диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги. Сообщалось, что Бейл, который в текущем сезоне провел 26 игр в составе «сливочных» и забил 9 мячей, может пропустить около трех недель.

«Сейчас Бейл поправляется. Надеюсь, он вернется к финалу. Надеюсь, он восстановится раньше. У нас есть три игры, и надеюсь, он сможет вернуться в общую группу перед одним из них. Мы хотим, чтобы он как можно скорее начал играть», — сказал Зидан, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

В среду «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов уступил мадридскому «Атлетико» (1:2), но по сумме двух игр вышел в финал, где 3 июня встретится с туринским «Ювентусом».