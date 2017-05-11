«Ювентус» + «Реал» = финал

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«НА ПЯТЬ РВАНУЛ КАК НА ПЯТЬСОТ»

Большого кайфа ничто не предвещало. Но он был пойман, наступил или даже стрясся. Вот только продлился лишь 40 минут. Жаль.

Виновник — «Атлетико», конечно. Диего Симеоне сумел внушить своим чингачгукам, что они смогут отыграть у «Реала» три сухих мяча. Какими словами, какими опоями аргентинец накачал команду, ведомо ему одному. Но вышел «Атлетико» на расстающееся с футболом поле «Висенте Кальдерона» так, словно с первых секунд вынет ножик из кармана и будет резать, будет бить. Чистая самурайщина.

И все случилось, как в стайерском забеге с «зайцами»: к 16-й минуте хозяева повели 2:0. Сауль и Гризманн (с пенальти) заразили экстазом публику на стадионе и футбольный мир у телевизоров. Ситуация подвисла спелой грушей. «Полосатые» стали на редкость близки к тому, чтобы переехать на новую арену с чудовищным названием «Ванда Метрополитано» двукратным подряд финалистом Лиги чемпионов. Это был не «Атлетико» — «Фантастико» (Мадрид)!

Впрочем, «зайцы», как положено, отвалились в сторону, и выяснилось: без них забег куда ровнее. И предсказуемей.

Сам счет 2:0 был очень не в пользу «Реала». Симеоне, как человек умный, явно не возражал, чтобы игра на какое-то время выровнялась. Более того, нельзя исключать, что успокоительная пауза как раз тренером «Атлетико» и была инициирована. Потому что: а) нельзя просто взять и забить «Реалу» три мяча на первых минутах игры; б) что с ним делать в оставшееся время — непонятно: накажет же!

Кроме предоставления передышки самой себе команда Симеоне решала во время паузы еще одну важную задачу: выманивала раздосадованный ходом игры «Реал» на себя. «Атлетико» прикидывался хромой трясогузкой, чтобы получить возможность для контратак. В которых выяснилось бы: на самом деле он кобра.

Задумай же «Реал» удержать преимущество в один мяч по итогам двух матчей, его подвели бы нервы. Знать 75 минут, что ты на дистанции одной ошибки от провала, — при наседающем сопернике, — испытание злючее. Затеяв такое, Симеоне расшатывал «Реал» психологически. И имел большие шансы добиться своего.

Проблема заключалась лишь в том, что человек у кромки поля по фамилии Зидан в этом сезоне уже смотрел матч «Барселона» — «ПСЖ». И делал выводы. И сделал выводы! Ему явно не хотелось прослыть тренеришкой или, скажем, Зиданишкой. Поэтому «Реал» предложение «Атлетико» не принял — вежливо, но твердо. А продолжил играть во что-то среднее — в свое. Не наседал, не закрывался, не истерил — ждал. И дождался.

Бензема напомнил Вселенной и окрестностям: в «Реале» есть люди, которые позволяют тренеру не менять тактический план, а просто надеяться на них. Шикарный канкан на лицевой линии исполнил француз. Божественный! Накручивал троих и семафорил беззвучно: «Гляди, Дешам, думай, Дешам; я все еще не нужен тебе в сборной?».

«Реал» забил. Впервые за последние 50 лет — без помощи Криштиану Роналду. И кайф ушел. Исчез, испарился. Осталось лишь обессилено наблюдать, не удалится ли кто-нибудь из «сынов Инчу-Чуна» в полосатых робах. Все-таки энергии в них было запасено столько, что можно было снести «Висенте Кальдерон» без помощи бульдозеров. Или, к примеру, высушить ливень, утопивший в себе этот полуфинал ближе к концу.

А вышло вон оно как.