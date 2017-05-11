«Реал» проиграл «Атлетико», но вышел в финал Лиги чемпионов

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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Сауль (12-я минута) и Антуан Гризманн (16). Гости ответили точным ударом Иско (42). Гризманн отличился в пятый раз в пяти последних домашних матчах «Атлетико» в Лиге чемпионов. «Реал» повторил рекорд немецкой «Баварии» по количеству матчей подряд с хотя бы одним забитым мячом (61).

Первая встреча команд завершилась победой «Реала» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «королевский» клуб.

В решающем матче турнира «Реал» сыграет с итальянским «Ювентусом», который был сильнее «Монако». Финал пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

«Атлетико» провел последний еврокубковый матч на своем стадионе «Висенте Кальдерон», открытом 50 лет назад на берегах реки Мансанарес. С нового сезона «Атлетико» переезжает на построенный в 1994 году и реконструированный стадион «Олимпийский», который перешел во владение клуба. Арена вмещает около 70 тысяч зрителей, городские власти собирались использовать ее во время летних Игр, которые Мадрид так и не смог получить.