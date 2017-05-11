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11 мая 2017, 0:00 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Реал» проиграл «Атлетико», но вышел в финал Лиги чемпионов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Мадридский «Реал» проиграл в гостях «Атлетико» со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, но смог выйти в финал турнира.

Нападающий Реала Криштиану Роналду (слева) и полузащитник Атлетико Габи в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов на Висенте Кальдерон. Увеличить
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Забитыми мячами в составе хозяев отметились Сауль (12-я минута) и Антуан Гризманн (16). Гости ответили точным ударом Иско (42). Гризманн отличился в пятый раз в пяти последних домашних матчах «Атлетико» в Лиге чемпионов. «Реал» повторил рекорд немецкой «Баварии» по количеству матчей подряд с хотя бы одним забитым мячом (61).

Первая встреча команд завершилась победой «Реала» со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «королевский» клуб.

В решающем матче турнира «Реал» сыграет с итальянским «Ювентусом», который был сильнее «Монако». Финал пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

«Атлетико» провел последний еврокубковый матч на своем стадионе «Висенте Кальдерон», открытом 50 лет назад на берегах реки Мансанарес. С нового сезона «Атлетико» переезжает на построенный в 1994 году и реконструированный стадион «Олимпийский», который перешел во владение клуба. Арена вмещает около 70 тысяч зрителей, городские власти собирались использовать ее во время летних Игр, которые Мадрид так и не смог получить.

10.05.2017 21:45 Зрители 53422 Плей-офф: 1/2 финала Vicente Calderon
Атлетико 2:1 Реал
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Диего Симеоне Зинедин Зидан
Голы
12′ Ньигес Сауль (Коке) 17
16′ Антуан Гризманн 7
22 Франсиско Роман Иско 42′
Составы
Ян Облак 13
Филипе Луис 3
34′ Диего Годин 2
6′ Стефан Савич 15
Янник Феррейра-Карраско 10
Антуан Гризманн 7
Ньигес Сауль 17
37′ Габриэль Фернандес Габи (к) 14
56′ Хосе Хименес 24
Томас Партей 22
76′ Коке 6
85′ Анхель Корреа 16
56′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
Кевин Гамейро 21
1 Кейлор Навас
23 Луис да Силва Данилу 4′
12 Виейра да Силва Марселу
4 Серхио Рамос (к) 34′
5 Рафаэль Варан
8 Тони Кроос
19 Лука Модрич
7 Криштиану Роналду
9 Карим Бензема 76′
20 Марко Асенсио
22 Франсиско Роман Иско 88′
21 Альваро Мората
14 Каземиру 77′
17 Лукас Васкес
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 6
7 Угловые 8
23 Фолы 7
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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