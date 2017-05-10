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10 мая 2017, 20:45 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Роналду и Бензема — в стартовом составе «Реала» на матч с «Атлетико»

Стал известен стартовый состав «Реала» на ответный гостевой матч полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.

Стал известен стартовый состав Реала на ответный гостевой матч полуфинала Лиги чемпионов с <span class=error>Атлетико</span>. Увеличить
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В нападении у хозяев с первых минут выйдут Карим Бензема и Криштиану Роналду, который отметился хет-триком в первом победном для «Реала» матче на «Сантьяго Бернабеу» (3:0).

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.

По сравнению с первой встречей главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сделал одно изменение в стартовом составе — вместо травмированного Даниэля Карвахаля сыграет Данило.

Начало встречи — 21:45 по московскому времени.

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