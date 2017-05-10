Роналду и Бензема — в стартовом составе «Реала» на матч с «Атлетико»
Стал известен стартовый состав «Реала» на ответный гостевой матч полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В нападении у хозяев с первых минут выйдут Карим Бензема и Криштиану Роналду, который отметился
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.
По сравнению с первой встречей главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сделал одно изменение в стартовом составе — вместо травмированного Даниэля Карвахаля сыграет Данило.
Начало встречи — 21:45 по московскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter