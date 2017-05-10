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В нападении у хозяев с первых минут выйдут Карим Бензема и Криштиану Роналду, который отметился хет-триком в первом победном для «Реала» матче на «Сантьяго Бернабеу» (3:0).

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Данило, Марсело, Касемиро, Модрич, Иско, Кроос, Роналду, Бензема.

По сравнению с первой встречей главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сделал одно изменение в стартовом составе — вместо травмированного Даниэля Карвахаля сыграет Данило.

Начало встречи — 21:45 по московскому времени.