УЕФА открыл дисциплинарные дела против «Ювентуса» и «Монако» после матча в ЛЧ
МОСКВА, 10 мая —
Р-Спорт. УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении туринского «Ювентуса» и «Монако» после ответного матча этих команд в полуфинале Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.
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Ответная встреча ½ финала, состоявшаяся во вторник в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу чемпиона Италии, который по сумме двух игр получил путевку в финал.
Дело в отношении «Ювентуса» открыто
|9.05.2017 21:45
|Зрители 40244
|Плей-офф: 1/2 финала
|Juventus Stadium
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Леонарду Жардим
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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