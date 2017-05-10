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10 мая 2017, 20:20 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

УЕФА открыл дисциплинарные дела против «Ювентуса» и «Монако» после матча в ЛЧ

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт. УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении туринского «Ювентуса» и «Монако» после ответного матча этих команд в полуфинале Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

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Ответная встреча ½ финала, состоявшаяся во вторник в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу чемпиона Италии, который по сумме двух игр получил путевку в финал.

Дело в отношении «Ювентуса» открыто из-за заблокированных лестничных проходов на стадионе. Обвинения в адрес «Монако» связаны с использованием болельщиками клуба пиротехники.

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА примет решения по этим делам 20 июля.

9.05.2017 21:45 Зрители 40244 Плей-офф: 1/2 финала Juventus Stadium
Ювентус 2:1 Монако
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Леонарду Жардим
Голы
33′ Марио Манджукич 17
44′ Дани Алвес 23
29 Кильян Мбаппе (Жоау Моутинью) 69′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
73′ Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
90+1′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
Миралем Пьянич 5
85′ Андреа Барцальи 15
Мехди Бенатиа 4
54′ Пауло Дибала 21
Хуан Куадрадо 16
10′ Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
1 Даниэль Субашич
24 Андреа Раджи
19 Джибриль Сидибе
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
9 Радамель Фалькао (к) 40′
29 Кильян Мбаппе
8 Жоау Моутинью
23 Бенжамен Менди 54′ 51′
2 Фабинью
10 Бернарду Силва 69′
27 Тома Лемар
14 Темуе Бакайоко 78′
18 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
11 Фолы 21
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
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