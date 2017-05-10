УЕФА открыл дисциплинарные дела против «Ювентуса» и «Монако» после матча в ЛЧ

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Ответная встреча ½ финала, состоявшаяся во вторник в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу чемпиона Италии, который по сумме двух игр получил путевку в финал.

Дело в отношении «Ювентуса» открыто из-за заблокированных лестничных проходов на стадионе. Обвинения в адрес «Монако» связаны с использованием болельщиками клуба пиротехники.