«МЮ» потеряет £ 85 млн, если не попадёт в Лигу чемпионов
Британское издание Daily Mail продолжает публиковать различные финансовые данные об игроках «Манчестер Юнайтед» и самом клубе.
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Данные получены из книги The Dirty Business of Football, которая должна выйти в свет в ближайшее время в Германии.
Согласно информации источника, если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в Лигу чемпионов, то недосчитается в общей сложности £ 85 млн. Из этой суммы £ 65 млн составляет доход от прав на трансляцию, а ещё £ 20 млн полагаются по контракту с компанией аdidas.
За три тура до конца сезона «Манчестер Юнайтед» занимает в АПЛ 5-е место, находясь в четырёх очках от 4-й строчки, дающей право сыграть в ЛЧ.
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