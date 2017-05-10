«Барселона» меня не уважала. Дани Алвес как лучший трансфер сезона
Бразильский защитник напрямую поучаствовал во всех четырех голах «Ювентуса» в ½ финала Лиги чемпионов и доказал, что остается одним из лучших фланговых игроков планеты. Трудно поверить, что Дани Алвес достался туринцам бесплатно.
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ВЕЧНО МОЛОДОЙ, ВЕЧНО ВЕСЕЛЫЙ
Дани Алвесу 34. Для современного крайнего защитника, который обязан перманентно бегать стометровки, это преклонный возраст. Одни в 34 становятся полировщиками скамеек, другие переходят в клубы попроще, более универсальные — перебираются в середину поля или центр обороны, где моторность не очень важна. Но у Алвеса свой путь.
Бразилец всегда отличался от большинства. И не только потому, что он немного с приветом. Алвес изобрел собственный стиль одежды, в котором публично можно носить алый пиджак с джинсовыми шортами или ботинки, стилизованные под головы собачек. Носил прическу, похожую на… хм.
Открывал бутылку с газировкой ударом ногой в падении.
Ел, наконец, во время матча банан, брошенный в его сторону
И создавал четыре гола в полуфинале Лиги чемпионов. В Монако Дани Алвес отдал две голевые передачи на Игуаина, да и в ответной игре
Дани Алвес в 14-й раз сыграет в решающем матче клубного международного турнира. В четвертый раз — в финале Лиги чемпионов.
КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЯТЬ КОНТРАКТ
Игрой Алвеса в полуфинале не восхищались только в Каталонии. Там, в офисе «Барселоны»,
Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» за «спасибо» получил Златана Ибрагимовича, который принес огромную пользу команде в этом сезоне. Но в тени шведа, что неудивительно, осталась другая удачная трансферная сделка. «Ювентус» еще в июне выудил Дани Алвеса у «Барселоны», не отдав взамен ни евроцента, хотя у бразильца оставался еще год контракта, и клуб не хотел с ним расставаться. Но туринцам крупно повезло.
Дани Алвес — самый титулованный бразилец в истории. На его счету 31 победа в различных официальных турнирах. У Пеле — на два меньше.
Ситуация нетривиальная, но объяснимая — верно поступили сам футболист и его агент Динора Санта Ана (к слову, бывшая супруга), которые в 2015 году вынудили «Барсу» подписать новый контракт на своих условиях. Соглашение было продлено на два года, но в нем было прописано, что спустя сезон любой клуб может получить Дани Алвеса без компенсации, если он сам этого захочет. На горизонте появился «Юве» и захомутал защитника. «Это личное решение Дани, — с грустью говорил спортивный директор каталонцев Роберто Фернадес после перехода игрока. — Он заранее сообщил о своих намерениях. Прошлым летом мы сумели продлить с ним контракт и сохранить его в условиях, когда не могли покупать новых игроков. Дани играл важную роль в команде, и мы решили предложить ему остаться».
СВОЙ/ЧУЖОЙ
Алвесу можно только поаплодировать — он сделал все так, чтобы было выгодно именно ему. Но зачем? Зачем нужно было идти на такие условия с клубом, в котором южноамериканец создал себе имя? Ходили слухи, что во всем виноваты налоги — по информации Marca, Алвес задолжал испанской казне 1,3 миллиона евро. Но, как выясняется, дело в отношении работодателя.
Долгое время бразилец молчал, но в феврале
«Барселона» — уже давно не семья, где все друг друга поддерживают. Это, видимо, понял и Алвес в момент, когда получил то предложение от
А теперь «Барселона» расхлебывает. «У нас есть Серхи Роберто и Алейш Видаль, которые отлично играют на правом фланге», — успокаивал в августе болельщиков и самого себя Луис Энрике. Сейчас эти слова нельзя читать без улыбки. Очевидно, что правая бровка — слабейшее звено сегодняшней «Барсы» с большим отрывом.
Ну, а Алвес прекрасно устроился в «Ювентусе», а в четвертьфинале Лиги чемпионов, сжав зубы, устранил с пути бывший клуб («эта победа — горькая радость для меня») и теперь мчится к очередной победе в еврокубке. «Думаю, “Барселона” скучает по мне», — предположил недавно футболист. Разумеется, скучает.
Лидеры по числу передач под удар в Лиге чемпионов-2016/17*
Игрок.
Клуб.
Пасы под удар.
Дани Алвес.
«Ювентус».
30.
Неймар.
«Барселона».
26.
Тони Кроос.
«Реал».
26.
Лукас Моура.
«ПСЖ».
25.
Тома Лемар.
«Монако».
24.
Антуан Гризманн.
«Атлетико».
22.
Коке.
«Атлетико».
22.
* — по данным Whoscored.
|9.05.2017 21:45
|Зрители 40244
|Плей-офф: 1/2 финала
|Juventus Stadium
|Массимилиано Аллегри
|Леонарду Жардим
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
- Вышел из игры
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