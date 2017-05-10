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10 мая 2017, 13:51 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Барселона» меня не уважала. Дани Алвес как лучший трансфер сезона

Бразильский защитник напрямую поучаствовал во всех четырех голах «Ювентуса» в ½ финала Лиги чемпионов и доказал, что остается одним из лучших фланговых игроков планеты. Трудно поверить, что Дани Алвес достался туринцам бесплатно.

Бразилец вывел Старую синьору в финал Лиги чемпионов. Увеличить
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ВЕЧНО МОЛОДОЙ, ВЕЧНО ВЕСЕЛЫЙ

Дани Алвесу 34. Для современного крайнего защитника, который обязан перманентно бегать стометровки, это преклонный возраст. Одни в 34 становятся полировщиками скамеек, другие переходят в клубы попроще, более универсальные — перебираются в середину поля или центр обороны, где моторность не очень важна. Но у Алвеса свой путь.

Бразилец всегда отличался от большинства. И не только потому, что он немного с приветом. Алвес изобрел собственный стиль одежды, в котором публично можно носить алый пиджак с джинсовыми шортами или ботинки, стилизованные под головы собачек. Носил прическу, похожую на… хм.

Открывал бутылку с газировкой ударом ногой в падении.

Ел, наконец, во время матча банан, брошенный в его сторону кем-то из вражеских болельщиков-расистов.

И создавал четыре гола в полуфинале Лиги чемпионов. В Монако Дани Алвес отдал две голевые передачи на Игуаина, да и в ответной игре по-хорошему заслужил результативный балл — Манджукич после очередного телепатического паса партнера попал во вратаря, но тут же добил мяч в сетку. А увенчал вечер южноамериканец победным голом. Да каким! С лета, почти в нижний угол.

Дани Алвес в 14-й раз сыграет в решающем матче клубного международного турнира. В четвертый раз — в финале Лиги чемпионов.

КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЯТЬ КОНТРАКТ

Игрой Алвеса в полуфинале не восхищались только в Каталонии. Там, в офисе «Барселоны», кое-кто до крови искусывал собственные локти. После первого матча — левый, после второго — правый. При ином раскладе бразилец, ставший звездой именно в Каталонии, мог бы радовать сине-гранатовых и сегодня, и, может быть, в Кардифф полетела бы другая полосатая команда.

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» за «спасибо» получил Златана Ибрагимовича, который принес огромную пользу команде в этом сезоне. Но в тени шведа, что неудивительно, осталась другая удачная трансферная сделка. «Ювентус» еще в июне выудил Дани Алвеса у «Барселоны», не отдав взамен ни евроцента, хотя у бразильца оставался еще год контракта, и клуб не хотел с ним расставаться. Но туринцам крупно повезло.

Дани Алвес — самый титулованный бразилец в истории. На его счету 31 победа в различных официальных турнирах. У Пеле — на два меньше.

Ситуация нетривиальная, но объяснимая — верно поступили сам футболист и его агент Динора Санта Ана (к слову, бывшая супруга), которые в 2015 году вынудили «Барсу» подписать новый контракт на своих условиях. Соглашение было продлено на два года, но в нем было прописано, что спустя сезон любой клуб может получить Дани Алвеса без компенсации, если он сам этого захочет. На горизонте появился «Юве» и захомутал защитника. «Это личное решение Дани, — с грустью говорил спортивный директор каталонцев Роберто Фернадес после перехода игрока. — Он заранее сообщил о своих намерениях. Прошлым летом мы сумели продлить с ним контракт и сохранить его в условиях, когда не могли покупать новых игроков. Дани играл важную роль в команде, и мы решили предложить ему остаться».

СВОЙ/ЧУЖОЙ

Алвесу можно только поаплодировать — он сделал все так, чтобы было выгодно именно ему. Но зачем? Зачем нужно было идти на такие условия с клубом, в котором южноамериканец создал себе имя? Ходили слухи, что во всем виноваты налоги — по информации Marca, Алвес задолжал испанской казне 1,3 миллиона евро. Но, как выясняется, дело в отношении работодателя.

Долгое время бразилец молчал, но в феврале все-таки не выдержал и рассказал истинную причину своего ухода. «В течение последних трех сезонов в “Барсе” я постоянно слышал: “Алвес хочет уйти, Алвес хочет уйти”, — признавался игрок. — Но руководители клуба никогда не говорили со мной на эту тему, и в этом были не правы. “Барселона” не уважала меня: директоры предложили мне продлить контракт, только когда ФИФА наложила вето на трансферы. Конечно, я подписал соглашение, но клуб не имеет представления о том, как обращаться с игроками».

«Барселона» — уже давно не семья, где все друг друга поддерживают. Это, видимо, понял и Алвес в момент, когда получил то предложение от сине-гранатовых. Понять бразильца можно, но «Барселону» — трудно. В сезоне-2014/15 защитник отдал 12 голевых передач, регулярно выходил в стартовом составе и не давал повода усомниться в себе, пусть в мае 2015-го ему и стукнуло 32.

А теперь «Барселона» расхлебывает. «У нас есть Серхи Роберто и Алейш Видаль, которые отлично играют на правом фланге», — успокаивал в августе болельщиков и самого себя Луис Энрике. Сейчас эти слова нельзя читать без улыбки. Очевидно, что правая бровка — слабейшее звено сегодняшней «Барсы» с большим отрывом.

Ну, а Алвес прекрасно устроился в «Ювентусе», а в четвертьфинале Лиги чемпионов, сжав зубы, устранил с пути бывший клуб («эта победа — горькая радость для меня») и теперь мчится к очередной победе в еврокубке. «Думаю, “Барселона” скучает по мне», — предположил недавно футболист. Разумеется, скучает.

Лидеры по числу передач под удар в Лиге чемпионов-2016/17*

Игрок.

Клуб.

Пасы под удар.

Дани Алвес.

«Ювентус».

30.

Неймар.

«Барселона».

26.

Тони Кроос.

«Реал».

26.

Лукас Моура.

«ПСЖ».

25.

Тома Лемар.

«Монако».

24.

Антуан Гризманн.

«Атлетико».

22.

Коке.

«Атлетико».

22.

* — по данным Whoscored.

9.05.2017 21:45 Зрители 40244 Плей-офф: 1/2 финала Juventus Stadium
Ювентус 2:1 Монако
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Леонарду Жардим
Голы
33′ Марио Манджукич 17
44′ Дани Алвес 23
29 Кильян Мбаппе (Жоау Моутинью) 69′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
73′ Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
90+1′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
Миралем Пьянич 5
85′ Андреа Барцальи 15
Мехди Бенатиа 4
54′ Пауло Дибала 21
Хуан Куадрадо 16
10′ Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
1 Даниэль Субашич
24 Андреа Раджи
19 Джибриль Сидибе
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
9 Радамель Фалькао (к) 40′
29 Кильян Мбаппе
8 Жоау Моутинью
23 Бенжамен Менди 54′ 51′
2 Фабинью
10 Бернарду Силва 69′
27 Тома Лемар
14 Темуе Бакайоко 78′
18 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
11 Фолы 21
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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