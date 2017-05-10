«Барселона» меня не уважала. Дани Алвес как лучший трансфер сезона

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ВЕЧНО МОЛОДОЙ, ВЕЧНО ВЕСЕЛЫЙ

Дани Алвесу 34. Для современного крайнего защитника, который обязан перманентно бегать стометровки, это преклонный возраст. Одни в 34 становятся полировщиками скамеек, другие переходят в клубы попроще, более универсальные — перебираются в середину поля или центр обороны, где моторность не очень важна. Но у Алвеса свой путь.

Бразилец всегда отличался от большинства. И не только потому, что он немного с приветом. Алвес изобрел собственный стиль одежды, в котором публично можно носить алый пиджак с джинсовыми шортами или ботинки, стилизованные под головы собачек. Носил прическу, похожую на… хм.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dani Alves has changed his haircut, and we're not quite sure what it looks like... ? <a href="//t.co/dcMA0TFYz3">pic.twitter.com/dcMA0TFYz3</a></p>— 10 Football (@10appfootball) <a href="https://twitter.com/10appfootball/status/632169515531563008">14 августа 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Открывал бутылку с газировкой ударом ногой в падении.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Throwback to when Dani Alves done the beer bottle challenge??? <a href="https://t.co/7V5qvuFYXS">pic.twitter.com/7V5qvuFYXS</a></p>— . (@ffsMitro) <a href="https://twitter.com/ffsMitro/status/779371895141625857">23 сентября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ел, наконец, во время матча банан, брошенный в его сторону кем-то из вражеских болельщиков-расистов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Throw back to when dani alves ate that banana @FCRobertolona <a href="https://t.co/uYUWRHlLXj">pic.twitter.com/uYUWRHlLXj</a></p>— KDB (@trevawn10) <a href="https://twitter.com/trevawn10/status/785166723766857728">9 октября 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И создавал четыре гола в полуфинале Лиги чемпионов. В Монако Дани Алвес отдал две голевые передачи на Игуаина, да и в ответной игре по-хорошему заслужил результативный балл — Манджукич после очередного телепатического паса партнера попал во вратаря, но тут же добил мяч в сетку. А увенчал вечер южноамериканец победным голом. Да каким! С лета, почти в нижний угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">That goal by Dani Alves was nasty, go and win the Champions League that Barca couldn't king ?? <a href="https://t.co/u0YNE8UKv2">pic.twitter.com/u0YNE8UKv2</a></p>— ﾉ丂ﾑﾉﾑん ? (@isaiahfcb) <a href="https://twitter.com/isaiahfcb/status/862061785473568776">9 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дани Алвес в 14-й раз сыграет в решающем матче клубного международного турнира. В четвертый раз — в финале Лиги чемпионов.

КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЯТЬ КОНТРАКТ

Игрой Алвеса в полуфинале не восхищались только в Каталонии. Там, в офисе «Барселоны», кое-кто до крови искусывал собственные локти. После первого матча — левый, после второго — правый. При ином раскладе бразилец, ставший звездой именно в Каталонии, мог бы радовать сине-гранатовых и сегодня, и, может быть, в Кардифф полетела бы другая полосатая команда.

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» за «спасибо» получил Златана Ибрагимовича, который принес огромную пользу команде в этом сезоне. Но в тени шведа, что неудивительно, осталась другая удачная трансферная сделка. «Ювентус» еще в июне выудил Дани Алвеса у «Барселоны», не отдав взамен ни евроцента, хотя у бразильца оставался еще год контракта, и клуб не хотел с ним расставаться. Но туринцам крупно повезло.

Дани Алвес — самый титулованный бразилец в истории. На его счету 31 победа в различных официальных турнирах. У Пеле — на два меньше.

Ситуация нетривиальная, но объяснимая — верно поступили сам футболист и его агент Динора Санта Ана (к слову, бывшая супруга), которые в 2015 году вынудили «Барсу» подписать новый контракт на своих условиях. Соглашение было продлено на два года, но в нем было прописано, что спустя сезон любой клуб может получить Дани Алвеса без компенсации, если он сам этого захочет. На горизонте появился «Юве» и захомутал защитника. «Это личное решение Дани, — с грустью говорил спортивный директор каталонцев Роберто Фернадес после перехода игрока. — Он заранее сообщил о своих намерениях. Прошлым летом мы сумели продлить с ним контракт и сохранить его в условиях, когда не могли покупать новых игроков. Дани играл важную роль в команде, и мы решили предложить ему остаться».

СВОЙ/ЧУЖОЙ

Алвесу можно только поаплодировать — он сделал все так, чтобы было выгодно именно ему. Но зачем? Зачем нужно было идти на такие условия с клубом, в котором южноамериканец создал себе имя? Ходили слухи, что во всем виноваты налоги — по информации Marca, Алвес задолжал испанской казне 1,3 миллиона евро. Но, как выясняется, дело в отношении работодателя.

Долгое время бразилец молчал, но в феврале все-таки не выдержал и рассказал истинную причину своего ухода. «В течение последних трех сезонов в “Барсе” я постоянно слышал: “Алвес хочет уйти, Алвес хочет уйти”, — признавался игрок. — Но руководители клуба никогда не говорили со мной на эту тему, и в этом были не правы. “Барселона” не уважала меня: директоры предложили мне продлить контракт, только когда ФИФА наложила вето на трансферы. Конечно, я подписал соглашение, но клуб не имеет представления о том, как обращаться с игроками».

Цитата Дани Алвес: «Для меня немного странно следить за “Барселоной” со стороны. Думаю, что в клубе скучают по мне».

«Барселона» — уже давно не семья, где все друг друга поддерживают. Это, видимо, понял и Алвес в момент, когда получил то предложение от сине-гранатовых. Понять бразильца можно, но «Барселону» — трудно. В сезоне-2014/15 защитник отдал 12 голевых передач, регулярно выходил в стартовом составе и не давал повода усомниться в себе, пусть в мае 2015-го ему и стукнуло 32.

А теперь «Барселона» расхлебывает. «У нас есть Серхи Роберто и Алейш Видаль, которые отлично играют на правом фланге», — успокаивал в августе болельщиков и самого себя Луис Энрике. Сейчас эти слова нельзя читать без улыбки. Очевидно, что правая бровка — слабейшее звено сегодняшней «Барсы» с большим отрывом.

Ну, а Алвес прекрасно устроился в «Ювентусе», а в четвертьфинале Лиги чемпионов, сжав зубы, устранил с пути бывший клуб («эта победа — горькая радость для меня») и теперь мчится к очередной победе в еврокубке. «Думаю, “Барселона” скучает по мне», — предположил недавно футболист. Разумеется, скучает.

Лидеры по числу передач под удар в Лиге чемпионов-2016/17*

Игрок.

Клуб.

Пасы под удар.

Дани Алвес.

«Ювентус».

30.

Неймар.

«Барселона».

26.

Тони Кроос.

«Реал».

26.

Лукас Моура.

«ПСЖ».

25.

Тома Лемар.

«Монако».

24.

Антуан Гризманн.

«Атлетико».

22.

Коке.

«Атлетико».

22.

* — по данным Whoscored.