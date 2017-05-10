Защитник «Монако» Глик: Возможно, я заслуживал удаления в матче с «Ювентусом»
Защитник «Монако» Камил Глик прокомментировал эпизод, в котором поляк наступил на ногу нападающему «Ювентуса» Гонсало Игуаину.
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Видимо, что-то случилось...
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Произошло это в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:2).
«Я не знаю, как это выглядело.
В моменте с Игуаином я мог заслужить красную карточку, но игроки «Ювентуса», например, не так часто удаляются с поля. В недавнем матче между «Ювентусом» и «Торино» арбитр ошибочно удалил игрока гостей. К сожалению, судьи всегда помогают «Ювентусу». Так всегда было, есть и будет, — цитирует Глика Sportowe Fakty.
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