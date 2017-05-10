Аллегри: «Ювентус» хочет выиграть Лигу чемпионов ради болельщиков и Буффона

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Итальянский «Ювентус» на своем поле обыграл «Монако», представляющий Францию, со счетом 2:1 в ответном матче ½ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первая встреча в Монте-Карло также завершилась победой «Ювентуса» — 2:0.

«Нужно поздравить и отдать должное “Монако”, который показал качественный футбол в обоих матчах, талантливые футболисты “Монако” заслуживают только лестных слов. Будем надеяться, что в этот раз нам удастся выиграть финал Лиги чемпионов матч ради Буффона и наших болельщиков. Выйти в финал во второй раз за три года — очень непростая задача, нужно поздравить игроков “Ювентуса”. Мы по-прежнему участвуем в трех турнирах, но пока ничего не выиграли, мы поступательно идем к целям», — сказал Аллегри.

10 мая состоится ответный полуфинал в паре испанских команд «Атлетико» и «Реал» (первая игра завершилась домашней победой «Реала» — 3:0). Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).