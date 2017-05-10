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10 мая 2017, 8:44 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Аллегри: «Ювентус» хочет выиграть Лигу чемпионов ради болельщиков и Буффона

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что футболисты его команды постараются победить в Лиге чемпионов ради болельщиков клуба и голкипера Джанлуиджи Буффона. Такое мнение тренер высказал после ответной встречи полуфинала Лиги чемпионов с «Монако», слова Аллегри приводит французское издание Lequipe.

Соперник <span class=error>Ювентуса</span> по финалу Лиги чемпионов сезона-2016/17 определится в среду в матче между испанскими командами <span class=error>Атлетико</span> и Реал Увеличить
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Итальянский «Ювентус» на своем поле обыграл «Монако», представляющий Францию, со счетом 2:1 в ответном матче ½ финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Первая встреча в Монте-Карло также завершилась победой «Ювентуса» — 2:0.

«Нужно поздравить и отдать должное “Монако”, который показал качественный футбол в обоих матчах, талантливые футболисты “Монако” заслуживают только лестных слов. Будем надеяться, что в этот раз нам удастся выиграть финал Лиги чемпионов матч ради Буффона и наших болельщиков. Выйти в финал во второй раз за три года — очень непростая задача, нужно поздравить игроков “Ювентуса”. Мы по-прежнему участвуем в трех турнирах, но пока ничего не выиграли, мы поступательно идем к целям», — сказал Аллегри.

10 мая состоится ответный полуфинал в паре испанских команд «Атлетико» и «Реал» (первая игра завершилась домашней победой «Реала» — 3:0). Финал Лиги чемпионов пройдет 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

9.05.2017 21:45 Зрители 40244 Плей-офф: 1/2 финала Juventus Stadium
Ювентус 2:1 Монако
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Леонарду Жардим
Голы
33′ Марио Манджукич 17
44′ Дани Алвес 23
29 Кильян Мбаппе (Жоау Моутинью) 69′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
73′ Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
90+1′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
Миралем Пьянич 5
85′ Андреа Барцальи 15
Мехди Бенатиа 4
54′ Пауло Дибала 21
Хуан Куадрадо 16
10′ Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
1 Даниэль Субашич
24 Андреа Раджи
19 Джибриль Сидибе
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
9 Радамель Фалькао (к) 40′
29 Кильян Мбаппе
8 Жоау Моутинью
23 Бенжамен Менди 54′ 51′
2 Фабинью
10 Бернарду Силва 69′
27 Тома Лемар
14 Темуе Бакайоко 78′
18 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
11 Фолы 21
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Васильев: ФК «Монако» провел фантастический сезон в Лиге чемпионов

Васильев: ФК «Монако» провел фантастический сезон в Лиге чемпионов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако», представляющий Францию, провел фантастический сезон в Лиге чемпионов и может гордиться собой. Такое мнение французскому изданию Lequipe высказал вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев.
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