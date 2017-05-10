Васильев: ФК «Монако» провел фантастический сезон в Лиге чемпионов

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«Монако» проиграл на выезде итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и покинул турнир. Первая встреча команд, прошедшая в Монте- Карло, также завершилась победой итальянского клуба — 2:0. «Монако» впервые с 2004 года попал в четверку лучших команд Европы.

«Меня переполняет чувство гордости за этот фантастический сезон в Лиге чемпионов. Еще в мае 2013 года мы выступали во втором дивизионе, а теперь сыграли в полуфинале Лиги чемпионов, став первым таким клубом. Поздравляю всех наших игроков, тренеров и всех сотрудников клуба, которые могут гордиться собой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, а также призываю, чтобы они заполнили домашний стадион в воскресенье во время матча чемпионата с “Лиллем”, чтобы победа в национальном турнире увенчала этот исключительный для “Монако” сезон», — сказал Васильев.

В чемпионате Франции «Монако» занимает первое место, набрав в 35 матчах 86 очков. «Пари Сен-Жермен», идущий вторым, имеет 83 очка после 36 игр. 14 мая «Монако» дома сыграет против «Лилля», 17 мая — против «Сент-Этьена», 20 мая — в гостях против «Ренна».