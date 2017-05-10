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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29687540/
10 мая 2017, 0:31 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

«Ювентус»: себе — финал, Мбаппе — сувенир

«Ювентус» в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды.

<span class=error>Юве</span> в девятый раз вышел в финал Лиги чемпионов. Увеличить
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«Старая синьора» скупа на подарки. А уж на такой щедрый, как провал после победы на чужом поле с разницей в два мяча, она, похоже, в принципе не способна. Что продемонстрировала еще в 1/8 финала, когда дополнила выездную победу над «Порту» 2:0 домашним успехом 1:0.

Категорически против «Монако» была и статистика. Французские клубы не раз одерживали памятные победы над итальянскими, включая финал Лиги чемпионов-93, в котором «Марсель» взял верх над «Миланом» (1:0), но «Ювентус» они не проходили в еврокубках никогда! Начиная с розыгрыша Кубка ярмарок сезона-1964/65, в котором туринский клуб одолел в 1/16 финала «Стад Франсе», ныне выступающий на местном уровне. Кроме того, представители Франции никогда в 14 предыдущих встречах не выигрывали у «Старой синьоры» на ее поле, включая два случая, когда она принимала их не в Турине, а в Палермо и Чезене. Все, чего добились гости из соседней страны, — три ничьи.

С другой стороны, «Монако» в еврокубках никогда не побеждал в Италии. Лишь одна нулевая ничья с «Ромой» в ¼ финала Кубка кубков весной 1992 года с последующей минимальной победой дома. И это против шести поражений на Апеннинах, числившихся у клуба из княжества до сих пор.

Массимилиано Аллегри прибег к той же схеме 3−4−3, что и в домашнем матче, и внес в состав лишь одно изменение: вместо Маркизио вышел отбывший дисквалификацию Хедира. Однако уже в дебюте чемпион мира 2014 года получил мышечную травму, и различие устранилось.

У «Монако» же должен был играть Дирар, но он еще на разминке получил травму и освободил место едва восстановившемуся Менди. В запасе остались Лемар и неожиданно Фабинью. Главным же сюрпризом Леонарду Жардима стало построение с тремя центральными защитниками.

Гости, которым был очень желанен «быстрый» гол, начали активнее. Мбаппе с острого угла покатил мяч в дальнюю штангу, все напряглись, а судья на линии, между тем, поднял флаг.

«Юве» немного потерпел, а с середины первого тайма принялся совершать один острый выпад за другим. Самый опасный момент был у Манджукича, которого Игуаин вывел один на один с вратарем. Субашич сумел подставить руку. Однако следующая хорватская дуэль завершилась в пользу нападающего. Удар головой, нанесенный после диагональной подачи Дани Алвеса, автора обеих голевых передач в Монако, голкипер отразил, но Манджукичу застывшие соперники позволили добить мяч ногой.

Перестроенная оборона гостей на фоне «Ювентуса» вообще выглядела неубедительно. Перед самым перерывом Субашич среагировал на удар оставшегося с ним с глазу на глаз Дибалы. Последовал угловой, вынос мяча вратарскими кулаками и хлесткий разящий удар из-за пределов штрафной Дани Алвеса.

Далее «Ювентус» играл в свое удовольствие. «Монако» же перешел на игру в четыре защитника и, не форсируя событий, забил-таки, в отличие от «Барселоны», встречавшейся с «Юве» в ¼ финала, утешительный гол. Замкнув прострел Жоау Моутинью, его обеспечил 18-летний Мбаппе, который был еще во чреве матери, когда ныне 39-летний Буффон уже участвовал во французском ЧМ-98 в качестве запасного вратаря сборной Италии. Но этот гол — лишь своего рода сувенир для талантливого юноши.

9.05.2017 21:45 Зрители 40244 Плей-офф: 1/2 финала Juventus Stadium
Ювентус 2:1 Монако
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Леонарду Жардим
Голы
33′ Марио Манджукич 17
44′ Дани Алвес 23
29 Кильян Мбаппе (Жоау Моутинью) 69′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
73′ Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
90+1′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
Миралем Пьянич 5
85′ Андреа Барцальи 15
Мехди Бенатиа 4
54′ Пауло Дибала 21
Хуан Куадрадо 16
10′ Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
1 Даниэль Субашич
24 Андреа Раджи
19 Джибриль Сидибе
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
9 Радамель Фалькао (к) 40′
29 Кильян Мбаппе
8 Жоау Моутинью
23 Бенжамен Менди 54′ 51′
2 Фабинью
10 Бернарду Силва 69′
27 Тома Лемар
14 Темуе Бакайоко 78′
18 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
11 Фолы 21
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
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Новости Еврокубков

Буффон поцеловал Мбаппе после матча «Ювентус» — «Монако»

Буффон поцеловал Мбаппе после матча «Ювентус» — «Монако»

После ответной игры ½ финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако» (2:1) состоялись дружеские объятия между вратарем туринцев Джанлуиджи Буффоном и нападающим монегасков Кильяном Мбаппе. 39-летний голкипер поцеловал своего 18-летнего соперника, пожелав ему удачи в карьере.
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