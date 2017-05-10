«Ювентус»: себе — финал, Мбаппе — сувенир
«Ювентус» в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Старая синьора» скупа на подарки. А уж на такой щедрый, как провал после победы на чужом поле с разницей в два мяча, она, похоже, в принципе не способна. Что продемонстрировала еще в 1/8 финала, когда дополнила выездную победу над «Порту» 2:0 домашним успехом 1:0.
Категорически против «Монако» была и статистика. Французские клубы не раз одерживали памятные победы над итальянскими, включая финал Лиги чемпионов-93, в котором «Марсель» взял верх над «Миланом» (1:0), но «Ювентус» они не проходили в еврокубках никогда! Начиная с розыгрыша Кубка ярмарок сезона-1964/65, в котором туринский клуб одолел в 1/16 финала «Стад Франсе», ныне выступающий на местном уровне. Кроме того, представители Франции никогда в 14 предыдущих встречах не выигрывали у «Старой синьоры» на ее поле, включая два случая, когда она принимала их не в Турине, а в Палермо и Чезене. Все, чего добились гости из соседней страны, — три ничьи.
С другой стороны, «Монако» в еврокубках никогда не побеждал в Италии. Лишь одна нулевая ничья с «Ромой» в ¼ финала Кубка кубков весной 1992 года с последующей минимальной победой дома. И это против шести поражений на Апеннинах, числившихся у клуба из княжества до сих пор.
Массимилиано Аллегри прибег к той же схеме 3−4−3, что и в домашнем матче, и внес в состав лишь одно изменение: вместо Маркизио вышел отбывший дисквалификацию Хедира. Однако уже в дебюте чемпион мира 2014 года получил мышечную травму, и различие устранилось.
У «Монако» же должен был играть Дирар, но он еще на разминке получил травму и освободил место едва восстановившемуся Менди. В запасе остались Лемар и неожиданно Фабинью. Главным же сюрпризом Леонарду Жардима стало построение с тремя центральными защитниками.
Гости, которым был очень желанен «быстрый» гол, начали активнее. Мбаппе с острого угла покатил мяч в дальнюю штангу, все напряглись, а судья на линии, между тем, поднял флаг.
«Юве» немного потерпел, а с середины первого тайма принялся совершать один острый выпад за другим. Самый опасный момент был у Манджукича, которого Игуаин вывел один на один с вратарем. Субашич сумел подставить руку. Однако следующая хорватская дуэль завершилась в пользу нападающего. Удар головой, нанесенный после диагональной подачи Дани Алвеса, автора обеих голевых передач в Монако, голкипер отразил, но Манджукичу застывшие соперники позволили добить мяч ногой.
Перестроенная оборона гостей на фоне «Ювентуса» вообще выглядела неубедительно. Перед самым перерывом Субашич среагировал на удар оставшегося с ним с глазу на глаз Дибалы. Последовал угловой, вынос мяча вратарскими кулаками и хлесткий разящий удар
Далее «Ювентус» играл в свое удовольствие. «Монако» же перешел на игру в четыре защитника и, не форсируя событий,
|9.05.2017 21:45
|Зрители 40244
|Плей-офф: 1/2 финала
|Juventus Stadium
|Массимилиано Аллегри
|Леонарду Жардим
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
- Вышел из игры
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