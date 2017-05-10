Буффон поцеловал Мбаппе после матча «Ювентус» — «Монако»
После ответной игры ½ финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако» (2:1) состоялись дружеские объятия между вратарем туринцев Джанлуиджи Буффоном и нападающим монегасков Кильяном Мбаппе. 39-летний голкипер поцеловал своего 18-летнего соперника, пожелав ему удачи в карьере.
В преддверии встречи итальянец отметил, что «Мбаппе родился, когда я уже сыграл на чемпионате мира». По ходу самого матча француз сумел забить единственный гол своей команды, тем самым став самым молодым игроком, забивавшим в полуфинале Лиги чемпионов. Кроме того, своим голом Мбаппе прервал сухую серию Буффона, которая составляла 600 минут, и «Ювентуса» — 690 минут (в одном из матчей группового турнира ворота команды защищал Нету).
В финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе, «Ювентус» сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Реал». Ответный матч между мадридскими командами состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Королевского клуба».
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Испанские клубы «Атлетико» и «Реал» сыграют в среду в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. «Атлетико» необходимо отыграть три пропущенных мяча в гостях, чтобы во второй раз подряд сыграть в решающем матче главного еврокубка.