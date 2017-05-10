В преддверии встречи итальянец отметил, что «Мбаппе родился, когда я уже сыграл на чемпионате мира». По ходу самого матча француз сумел забить единственный гол своей команды, тем самым став самым молодым игроком, забивавшим в полуфинале Лиги чемпионов. Кроме того, своим голом Мбаппе прервал сухую серию Буффона, которая составляла 600 минут, и «Ювентуса» — 690 минут (в одном из матчей группового турнира ворота команды защищал Нету).

В финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе, «Ювентус» сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Реал». Ответный матч между мадридскими командами состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Королевского клуба».

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