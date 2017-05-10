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10 мая 2017, 0:32 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Буффон поцеловал Мбаппе после матча «Ювентус» — «Монако»

После ответной игры ½ финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако» (2:1) состоялись дружеские объятия между вратарем туринцев Джанлуиджи Буффоном и нападающим монегасков Кильяном Мбаппе. 39-летний голкипер поцеловал своего 18-летнего соперника, пожелав ему удачи в карьере.

В преддверии встречи итальянец отметил, что «Мбаппе родился, когда я уже сыграл на чемпионате мира». По ходу самого матча француз сумел забить единственный гол своей команды, тем самым став самым молодым игроком, забивавшим в полуфинале Лиги чемпионов. Кроме того, своим голом Мбаппе прервал сухую серию Буффона, которая составляла 600 минут, и «Ювентуса» — 690 минут (в одном из матчей группового турнира ворота команды защищал Нету).

В финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе, «Ювентус» сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Реал». Ответный матч между мадридскими командами состоится в среду, 10 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Королевского клуба».

9.05.2017 21:45 Зрители 40244 Плей-офф: 1/2 финала Juventus Stadium
Ювентус 2:1 Монако
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Леонарду Жардим
Голы
33′ Марио Манджукич 17
44′ Дани Алвес 23
29 Кильян Мбаппе (Жоау Моутинью) 69′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
73′ Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
90+1′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
Миралем Пьянич 5
85′ Андреа Барцальи 15
Мехди Бенатиа 4
54′ Пауло Дибала 21
Хуан Куадрадо 16
10′ Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
1 Даниэль Субашич
24 Андреа Раджи
19 Джибриль Сидибе
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
9 Радамель Фалькао (к) 40′
29 Кильян Мбаппе
8 Жоау Моутинью
23 Бенжамен Менди 54′ 51′
2 Фабинью
10 Бернарду Силва 69′
27 Тома Лемар
14 Темуе Бакайоко 78′
18 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
11 Фолы 21
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

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Мадридское дерби определит второго финалиста футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Испанские клубы «Атлетико» и «Реал» сыграют в среду в ответном полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов. «Атлетико» необходимо отыграть три пропущенных мяча в гостях, чтобы во второй раз подряд сыграть в решающем матче главного еврокубка.
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