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9 мая 2017, 23:55 | Футбол: Еврокубки | РБК-Спорт

«Ювентус» в шестой раз вышел в финал Лиги чемпионов

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако» завершился домашней победой итальянской команды со счетом 2:1. По сумме двух встреч в финал вышел туринский клуб, неделю назад победивший монегасков на выезде (2:0).

<span class=error>Ювентус</span> в ответном матче дома переиграл Монако со счетом 2:1. Туринский клуб в шестой раз вышел в финал Лиги чемпионов где сыграет с Реалом или <span class=error>Атлетико</span> Увеличить
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Решающий матч состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Соперником «Ювентуса» будет победитель противостояния двух мадридских клубов — «Реала» и «Атлетико». Неделю назад благодаря хет-трику Криштиану Роналду победил «Реал». Ответный матч пройдет в среду, 10 мая.

«Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз. При этом туринский клуб выиграл трофей только один раз — в 1996 году, победив в решающем матче амстердамский «Аякс» (1:1, по пен. 4:2). В 1997 году «Ювентус» в финале уступил дортмундской «Боруссии» (1:3), в 1998-м — мадридскому «Реалу» (0:1), в 2003-м — «Милану» (0:0, по пен. 2:3), в 2015-м — «Барселоне» (1:3).

9.05.2017 21:45 Плей-офф: 1/2 финала Juventus Stadium
Ювентус 2:1 Монако
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Леонарду Жардим
Голы
33′ Марио Манджукич 17
44′ Дани Алвес 23
29 Кильян Мбаппе (Жоау Моутинью) 69′
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Джорджо Кьеллини 3
73′ Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Алекс Сандру 12
90+1′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
Миралем Пьянич 5
85′ Андреа Барцальи 15
Мехди Бенатиа 4
54′ Пауло Дибала 21
Хуан Куадрадо 16
10′ Сами Хедира 6
Клаудио Маркизио 8
1 Даниэль Субашич
24 Андреа Раджи
19 Джибриль Сидибе
5 Жемерсон
25 Камиль Глик
9 Радамель Фалькао (к) 40′
29 Кильян Мбаппе
8 Жоау Моутинью
23 Бенжамен Менди 54′ 51′
2 Фабинью
10 Бернарду Силва 69′
27 Тома Лемар
14 Темуе Бакайоко 78′
18 Валер Жермен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
11 Фолы 21
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Еврокубков

Мбаппе и Фалькао выйдут в стартовом составе «Монако» на ответный матч с «Ювентусом»

Мбаппе и Фалькао выйдут в стартовом составе «Монако» на ответный матч с «Ювентусом»

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Форварды Килиан Мбаппе и Радамель Фалькао выйдут в стартовом составе «Монако» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса», сообщается на официальном сайте УЕФА.
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