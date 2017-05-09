«Ювентус» в шестой раз вышел в финал Лиги чемпионов

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Решающий матч состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Соперником «Ювентуса» будет победитель противостояния двух мадридских клубов — «Реала» и «Атлетико». Неделю назад благодаря хет-трику Криштиану Роналду победил «Реал». Ответный матч пройдет в среду, 10 мая.

«Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз. При этом туринский клуб выиграл трофей только один раз — в 1996 году, победив в решающем матче амстердамский «Аякс» (1:1, по пен. 4:2). В 1997 году «Ювентус» в финале уступил дортмундской «Боруссии» (1:3), в 1998-м — мадридскому «Реалу» (0:1), в 2003-м — «Милану» (0:0, по пен. 2:3), в 2015-м — «Барселоне» (1:3).