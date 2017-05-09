«Ювентус» в шестой раз вышел в финал Лиги чемпионов
Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Монако» завершился домашней победой итальянской команды со счетом 2:1. По сумме двух встреч в финал вышел туринский клуб, неделю назад победивший монегасков на выезде (2:0).
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Решающий матч состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Соперником «Ювентуса» будет победитель противостояния двух мадридских клубов — «Реала» и «Атлетико». Неделю назад благодаря
«Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз. При этом туринский клуб выиграл трофей только один раз — в 1996 году, победив в решающем матче амстердамский «Аякс» (1:1, по пен. 4:2). В 1997 году «Ювентус» в финале уступил дортмундской «Боруссии» (1:3), в 1998-м — мадридскому «Реалу» (0:1), в 2003-м — «Милану» (0:0, по пен. 2:3), в 2015-м — «Барселоне» (1:3).
|Массимилиано Аллегри
|Леонарду Жардим
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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